國立卓蘭高中2主管將任校長 傅瀞瑤服務卓中32年接校長

卓蘭高中2主管新學期將出任校長。由左至右傅瀞瑤、毛彬權、張智惟。（張智惟提供）

2025/07/02 15:01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕3年3位學校主管成為校長！苗栗縣國立卓蘭高中前實習主任余忠潔3年前經高雄市新任高中校長遴選擔任高雄市立仁武高中校長後，今年再度傳來喜訊！教務主任毛彬權經海選後將於新學期8月1日出任南投縣立旭光高中校長，擔任過學校主任的現任秘書傅瀞瑤將接任卓蘭高中校長，現任校長張智惟則轉任彰化縣秀水高工校長，其中傅瀞瑤自大學畢業後至卓蘭高中服務32年，始終如一。

張智惟說，擔任卓蘭高中校長6年來，見到3位優秀主管出任校長讓他感到欣喜，可說卓蘭高中成為「孕育未來校長的搖籃」；他稱讚將接任卓蘭高中校長的傅瀞瑤做事穩重，不浮躁、不爭功，給人信任與穩定感覺；張智惟也提到，毛彬權在旭光高中以海選廣邀全國人才的方式出線，相當難得。

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傅瀞瑤為屏東人，畢業於師範大學資訊教育系，與3年前先擔任校長的余忠潔是大學同學。她大學畢業後至卓蘭高中已經服務32年，擔任過教師、主任，目前為學校秘書，經國教署校長遴選將繼續在卓蘭高中服務。她希望替「非鄉非市」、且擁有國中部的卓蘭高中透過數位學習、國際化教育注入新活水；其中數位學習將發揚卓蘭在地詹冰文學館、軍民廟、饒平腔等客家文化，並利用沉浸式學習發展英語教育等等。

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