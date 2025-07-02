高公局「重機上國道」最新民調出爐！逾60％反對、25％有條件贊成

高公局做重機上國道民意調查。（記者吳亮儀攝）

2025/07/02 13:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部高速公路局在今年3月宣布做「重機上國道」的市話及手機民意調查作業，今天（2日）公布結果。不論市話或手機調查，都超過60%受訪者反對重機上國道；手機調查中，約25%「有條件贊成」。

2011年11月23日「道路交通管理處罰條例」第92條修正後，550c.c.以上大型重型機車得依交通部公告規定的路段及時段行駛高速公路。其中強調社會各界對於開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路存有安全疑慮，請交通部應在安全性及風險有效控管原則下，分階段規劃可開放路段及時段。

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高速公路局今天公布這份「114年度評估民眾對開放550c.c.以上大型重型機車行駛國道高速公路意向調查報告」，市內電話調查結果有9.3%「贊成全面開放」，25.0%「贊成有條件開放」，60.9%「不贊成開放」；「行動電話調查」結果有10.2%「贊成全面開放」，24.2%「贊成有條件開放」，61.5%「不贊成開放」；「雙底冊調查合併」結果有10.3%「贊成全面開放」，24.5%「贊成有條件開放」，60.7%「不贊成開放」。

根據調查，在「不贊成開放」550C.C.以上大型重型機車行駛國道高速公路的原因方面，都是集中在「騎士不遵守交通規則任意超車及鑽縫隙，易發生危險，且會造成汽車駕駛員不安或失常」為主，比率約在48.4%到51.2%。

「贊成有條件開放大型重型機車行駛國道高速公路」的受訪民眾中，對於開放「路段方面」的看法，「市內電話調查」結果有78.6%「贊成限定路段行駛」，16.0%「不贊成限定路段行駛」。

「行動電話調查」結果有81.1%「贊成限定路段行駛」，18.2%「不贊成限定路段行駛」。「雙底冊調查合併」結果有80.6%「贊成限定路段行駛」，17.6%「不贊成限定路段行駛」。

而贊成限定路段行駛者，在東西向國道方面，在市內電話調查、行動電話調查或是雙底冊調查合併等三項調查結果的序次差異不大，都是以「開放行駛國6橫向國道」比率較高，約在46.3%到53.3%；南北向國道方面，也都以「開放行駛國3南部車流量較低之部分路段」比率較高，約在43.2%到52.3%。

這項調查由全國公信力民意調查公司在今年3月11日至3月21日執行調查，「市內電話調查」完成有效樣本1078份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.0個百分點；「行動電話調查」完成有效樣本1214份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±2.8個百分點；合併前兩項的「雙底冊調查合併」的有效樣本共2292份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±2.0個百分點。

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