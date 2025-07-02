宜蘭童玩節搶先開箱 史努比鴨與多元水域遊戲打造夏日夢幻樂園

童玩節18公尺高的「史努比鴨」實體充氣藝術裝置首度亮相。（記者江志雄攝）

2025/07/02 14:11

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025宜蘭國際童玩藝術節將在5日開幕，今天（2日）搶先開箱，邀請小朋友試玩，18公尺高的「史努比鴨」（Snoopy Duck）實體充氣藝術裝置首度亮相，設計成今夏繽紛又夢幻的打卡景點。

童玩節1996年開辦，今年邁入30年，是宜蘭夏季旗艦活動，試玩記者會安排宜蘭市黎明國小醒獅戰鼓隊與表演團隊非洲金貝戰鼓團交流演出，宜蘭縣代理縣長林茂盛、議長張勝德、立委陳俊宇等人持水槍啟動戲水設施，共同為活動開箱。

請繼續往下閱讀...

童玩節30年藝術裝置「史努比鴨」，全長23公尺、寬19公尺、高18公尺，由國際藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼結合黃色小鴨與史努比特色所創作，內部有LED燈光，白天吸睛，夜晚閃耀。

水域遊戲方面，「時光城堡」約5層樓高，設置各式滑道與電視牆互動等多元玩法；「鯨奇冒險」有鯨魚外型推板式造浪機；「精靈跳跳島」屬於水上彈跳天地；「小小海灣」則是專為親子設計的戲水區。另有「穿越雨林」水域設施、「童心起飛」雙人高空滑降，讓遊客感受翱翔天際的飛揚極速快感。

童玩節訂於5日在冬山河親水公園開幕，為期44天，活動期間推出「遊童玩好康抽汽車」，購票或申辦童玩護照的遊客可參加抽獎，獎品有市價69.5萬元的Suzuki汽車、五星級飯店住宿券、餐券、除濕機、電視機等等，詳情請上官網查詢。

童玩節今天搶先開箱，邀請小朋友試玩。（記者江志雄攝）

童玩節水域遊戲成為許多遊客的最愛。（記者江志雄攝）

童玩節團隊非洲金貝戰鼓團熱情演出。（記者江志雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法