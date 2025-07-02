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    高雄舊式減速墊問題多推「減速台」 澄清湖風景區試辦

    交通局決定在澄清湖試辦緩衝區域較大的「減速台」。（記者黃良傑攝）

    交通局決定在澄清湖試辦緩衝區域較大的「減速台」。（記者黃良傑攝）

    2025/07/02 14:21

    〔記者黃良傑／高雄報導〕有鑑於高市道路俗稱「麵包」的「減速墊」、「減速丘」，因緩衝區過小、斜坡率偏大，影響汽車底盤及機車避震零件，民眾質疑舊型減速墊反可能影響行車安全，交通局決定試辦緩衝區域較大的「減速台」，先在全面開放的澄清湖風景區，設置10處「減速台」。

    交通局表示，「減速台」規範是由前後2個斜坡段，以及1個坡頂的平台段構成，在速率管制設施中，屬於高度較高、斜率較平緩的設計，是採較大緩衝區域面積的平台，主要是能透過高度讓車輛減速，並以較緩和的坡度，兼顧車輛經過的安全及舒適性。

    因此，雖然「減速台」的高度約7.5至15公分，較「減速墊」高度2.5至3.5公分，以及5至10公分的「減速丘」高，但緩衝面積大、坡率小，交通局指出，依據市區道路暨附屬工程設計規範，減速墊、減速丘、減速台都是屬於速率管制設施。

    市府先以澄清湖風景區為試辦目標，闢建10處，以較緩和的坡度，兼顧車輛經過的安全及舒適性，若效果與安全若不錯，將會持續擴大辦理、推廣。

    據了解，市區巷道內見過的橡膠型舊式「麵包」，是仿造減速墊，但是法規上的減速墊高度只能做2.5公分，但卻常常都做到超過此高度，恐影響行車安全與車體，市府將清查這些設施的興建與維修單位，並要求改善或汰除。

    交通局決定在澄清湖試辦緩衝區域較大的「減速台」。（記者黃良傑攝）

    交通局決定在澄清湖試辦緩衝區域較大的「減速台」。（記者黃良傑攝）

    交通局決定在澄清湖試辦緩衝區域較大的「減速台」。（交通局提供）

    交通局決定在澄清湖試辦緩衝區域較大的「減速台」。（交通局提供）

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