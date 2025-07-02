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    強化災害應變能力 投縣啟用26處防災公園

    南投縣政府進行避難收容安置演練，現場演練設置休閒活動站，以紓解災民身心壓力。（記者張協昇攝）

    南投縣政府進行避難收容安置演練，現場演練設置休閒活動站，以紓解災民身心壓力。（記者張協昇攝）

    2025/07/02 14:05

    〔記者張協昇／南投報導〕近期日本漫畫家預言7月5日有大災難，加上日本進入可能發生南海海槽大地震週期，引發日本、甚至鄰近國家民眾不安，曾經歷過921大地震的南投縣政府，為做好大型災害的防災準備，在全縣設置26處防災公園，今（2日）同步啟用，並於設在名間生態親子公園的防災公園舉行揭牌儀式，同時進行避難收容安置演練，作為各防災公園的示範。

    鑑於921大地震發生時，因餘震不斷，民眾不敢待在室內，都在住家附近公園、學校操場或體育場等空曠場所露宿，為強化防災韌性及應變，內政部要求各縣市政府設置防災公園，成為具備避難、救援及重建工作等功能場域，以利災害發生時維持社會正常運作。南投縣規劃在每一鄉鎮市各設2處防災公園，共計26處，今天同步啟用，民眾可上南投縣消防局網站查詢防災公園位置。

    縣府並於設在名間生態親子公園的防災公園進行避難收容安置演練，演練項目從災民疏散撤離到收容安置等過程，在公私部門及簽訂備忘錄的合作廠商協力下，現場除搭設10多座大型安置帳篷外，也設置儲水、供電、通訊及醫療等臨時設施，還規劃心靈撫慰站、休閒活動站及寵物收容站，貼近災害發生時的各種真實狀況及需求，演練過程逼真，各鄉鎮市公所相關人員也到場觀摩，將比照做好轄區防災公園的防災準備工作。

    南投縣政府2日於名間鄉防災公園進行避難收容安置演練，演練災民收容。（記者張協昇攝）

    南投縣政府2日於名間鄉防災公園進行避難收容安置演練，演練災民收容。（記者張協昇攝）

    南投縣設在名間生態親子公園的防災公園，2日舉行揭牌儀式，並進行避難收容安置演練，現場搭建安置帳篷。（記者張協昇攝）

    南投縣設在名間生態親子公園的防災公園，2日舉行揭牌儀式，並進行避難收容安置演練，現場搭建安置帳篷。（記者張協昇攝）

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