北埔幸福巴士今天上路 蜜月期1月免費

新竹縣北埔鄉公所自營的幸福巴士，今天正式上路，為期1個月免費，平日專跑五指山，假日專門接駁北埔老街。（記者黃美珠攝）

2025/07/02 13:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣北埔鄉公所自營的幸福巴士，上個月底才剛獲中央核定，今天就由鄉長莊明增出任運轉手，鄉代會主席徐鏡明坐鎮副駕正式開上路，僅花1週籌辦就搞定，從今天起1個月內免費搭乘，平日這輛9人座的幸福巴士受理預約前進五指山，假日則接受預約繞行北埔老街服務大家。

縣府交通旅遊處副處長張淇銘說，一般公所開辦幸福巴士要半年籌備，但北埔只花1週，原來是公所在善心的捐贈者王丹驊、陳炫彬協助下早就準備好了車子和人員，就等錢來就可上路。

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張淇銘說，新竹客運停駛的50條客運路線，37條在縣內，23條由新竹區監理所找到業者續駛，剩下的14條經各鄉鎮市公所努力轉型幸福巴士後，目前這14條路線都已完成了銜接轉型。

鄉長莊明增說，北埔是繼尖石鄉之後第2個沒有委外、由公所自營幸福巴士的鄉鎮，「新手上路」期間還乘客多多包涵和提供意見改善。今天起1個月試營運免費，8月以後全票15元，學生票12元，長者優惠票8元。預約方式除了可以上網透過Google表單預約，公所也提供03-5804422的預約專線。

鄉代會主席徐鏡明說，北埔鄉9個村只有3個村在街上，其他6個村的長輩要出門真的不方便，鄉長莊明增的構想就是讓幸福巴士多為偏村服務。考慮鄉內通學班車每天最早6點半才有，對到外地求學的子弟來說太晚了，所以他希望公所能擴充幸福巴士的服務量能，提早在6點10分以前開車服務通學，也監理單位能開放路權嘉惠北埔子弟。

新竹縣北埔鄉幸福巴士今天上路，由鄉長莊明增（右）擔任運轉手，代表會主席徐鏡明（左）坐鎮副駕，帶領大家一起上路。（記者黃美珠攝）

新竹縣北埔幸福巴士的9人座車，是由善心民眾王丹驊（右3）跟陳炫彬（左4）所共同捐贈，王丹驊由丈夫陳柏辰（右4）陪同出席捐贈儀式。（記者黃美珠攝）

北埔鄉長莊明增（左3起往左）、鄉代會主席徐鏡明一起頒贈紀念品，向幸福巴士的捐贈者們致謝。（記者黃美珠攝）

眾人一起拉開紅幕，讓即將上路的北埔幸福巴士正式亮相。（記者黃美珠攝）

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