毛小孩也怕中暑 農業部動保司、獸醫師全聯會2招抗熱

夏天到來，農業部動保司、全國獸醫師公會全聯會建議要讓毛小孩補充足夠水分，若要帶狗狗戲水，也要注意不要被水蛭寄生。（資料照）

2025/07/02 13:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣夏天高溫動輒飆破37度，農業部動保司提醒，寵物要補充足夠水分，也可適時補充專用電解質，絕不將狗貓放在密閉車內，避免中暑；中華民國獸醫師公會全聯會理事長譚大倫建議，飼主出門時，最好仍繼續開空調，溫度可設定26度，也可避免毛小孩不適。

近來許多動物醫院臨床接到許多毛小孩中暑急救案例，譚大倫表示，許多飼主外出前都會緊閉門窗，但夏天時家中太陽直射，甚至頂樓加蓋，室內溫度常破40度，建議飼主外出時，最好仍要開空調，可設定攝氏26度或27度，就能讓毛小孩較舒適。

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譚大倫說明，若毛小孩有心臟疾病，更要注意溫度，高溫恐導致休克或肺水腫。

許多飼主會帶毛小孩到寵物美容院剃毛，希望減輕犬貓酷暑負擔，譚大倫表示，是否剃毛須視環境和品種，若是有厚毛皮的哈士奇或黃金獵犬，可適度剪短，或梳掉雜毛，都會讓牠們更舒服。

許多飼主會帶狗狗到河濱或海灘戲水消暑，譚大倫提醒，要小心可能被水蛭寄生，有不少案例是狗狗戲水後遭水蛭寄生，這些水蛭會跑到狗狗的鼻腔，導致打噴嚏或流鼻血等，有相關症狀，就一定要立刻就醫。

農業部動保司司長江文全表示，一定要讓犬貓補充足夠的水分，犬貓依體型每公斤至少日飲60c.c.，若溫度更熱，就要喝更多，也能在獸醫建議下適度補充專用電解質。

江文全提醒，許多飼主會將犬貓留在閉密熄火車內，認為只是下車辦事5分鐘沒事，但很多犬貓就因此中暑，呼籲勿獨自留毛小孩在車內。

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