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    災難預言7/5快到了！公司老闆突宣布7/4全體員工放假一天

    日本漫畫家龍樹諒的漫畫《我所看見的未來》曾描繪2025年7月5日可能於日本南部近海發生巨大海嘯伴隨地震，影響台灣、香港、菲律賓等地。圖為日本2011年3月11日大地震引發海嘯。（美聯社）

    日本漫畫家龍樹諒的漫畫《我所看見的未來》曾描繪2025年7月5日可能於日本南部近海發生巨大海嘯伴隨地震，影響台灣、香港、菲律賓等地。圖為日本2011年3月11日大地震引發海嘯。（美聯社）

    2025/07/02 14:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來》曾描繪，2025年7月5日可能於日本南部近海發生巨大地震與海嘯，波及台灣、香港、菲律賓等地。隨著日期逼近，相關傳言在亞洲社群平台持續延燒。有網友在Threads上爆料，一間公司的老闆深信7月5日是世界末日，決定讓全體員工於4日提前放假，引發熱議。

    原PO於1日發文，附上一張對話截圖指出，他朋友的公司老闆向員工宣布，由於7月5日是世界末日，所以4日（週五）放假一天，大家回家陪陪家人，公司全面淨空，希望下週還能見面。該貼文發布後迅速爆紅，吸引超過百萬次瀏覽與轉發。

    不少網友紛紛留言調侃：「請問要怎麼不經意地讓我老闆看到這篇文？」、「5號領薪的人還拿得到錢嗎？」、「我六月才剛加薪，10號才發薪呢」、「我老闆還打算週五全公司一起吃下午茶欸」。也有不少人回報，自家公司也已決定在7月4日當天放假，氣氛頗為詭譎。

    《我所看見的未來》最早出版於1999年，2021年作者修訂再版時加入了新的夢境紀錄。龍樹諒在書中提到，2025年7月5日的夢境場景充滿災難意象，因而引發外界臆測。不過她本人及書籍編者均已澄清，該日期只是夢中的一個印象，「可能只是人們意識到災難的那一天」，不代表屆時一定會發生重大事件。

    日本氣象廳也出面表示，現階段科學技術無法精確預測地震或海嘯的發生時間與地點，呼籲民眾勿輕信傳言，更不應將無根據的預言當作事實，以免造成不必要的恐慌。

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