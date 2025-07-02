今天比昨天更熱！桃園蘆竹高溫飆39.1度 鄭明典：北部有焚風特徵

桃園蘆竹高溫飆39.1度，溫度分布圖顯示西半部一片深紅，西北部甚至出現紫爆高溫。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/02 13:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（2日）比昨天更熱！桃園蘆竹高溫已飆破39度，來到39.1度，新北三峽也來到38.9度，比昨天最高溫38.1還更高，台北測站35.9度，也超越昨天35.4度，全台18縣市高溫資訊燈號提醒持續中。

根據中央氣象署觀測顯示，截至今下午1點整，全台最高溫出現在桃園蘆竹39.1度，新北三峽、金門也38.9、38.1度；署屬測站部分，淡水測站37度、台北測站35.9度也都較昨36度、35.4度更高，溫度分布圖顯示西半部一片深紅，西北部甚至出現紫爆高溫。

請繼續往下閱讀...

前氣象局（署）長鄭明典在臉書指出，北部有點焚風特徵，由台北盆地往西延伸，這種高溫訊號通常是來自東風過山的沉降運動，不容易起雲，提醒民眾室外活動要特別注意補充水分。

氣象署持續發布高溫燈號，今桃園市、金門縣、臺北市、新北市、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現或連續出現36度高溫的機率。基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣為黃色燈號，請注意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法