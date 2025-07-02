捷運北投機廠設電動公車共享充電站 288路線同步換成電動公車

「捷運北投機廠共享電動公車場站啟用暨288路線通車」今天舉行。（記者董冠怡攝）

2025/07/02 13:13

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市持續推進2030年市區公車全面電動化，市長蔣萬安今出席「捷運北投機廠共享電動公車場站啟用暨288路線通車」儀式表示，去年650輛、今年目標1000輛，目前包含7月汰換上路的288路線21輛在內，全市累計886輛，另透過公私協力，在捷運北投機廠內，設置共享充電場域，開放所有公車業者使用。

288路線行駛兒童新樂園至吳興街區間，橫跨士林、大同、松山及信義區，服務士林地區往返重慶北路、南京東路及市政府周邊，1年約近200萬人次搭乘，換算下來，每天約有5000餘人次；即日起，該路線共計21輛換新成電動公車。

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負責營運的大南汽車董事長賀政指出，新車採用創奕能源出廠車輛，高容量350度電，裝有車門防夾裝置、先進駕駛輔助系統（ADAS）、多卡通驗票機（含QR-Code，預計明年開放）等標配。

另由交通局、公運處檢討公車業者充電調度需求，北捷盤整機廠內可利用土地與電力資源、大南汽車包辦整體設施建置，在捷運北投機廠內裝設11個充電柱、22個充電席位，開放所有公車業者充電。捷運白天用電量大，電動公車利用夜間離峰時段（凌晨12點至清晨6點）餘電進行充電作業，同時節約電費。

客運業者說明，場站面積約3000平方公尺，建置花費9000萬元，市府分攤約4成9。控制中心設有監控儀錶板，可以隨時掌握車輛動態，例如運行狀況、電力、電機溫度等，並以顏色識別、異常就會跳出通知。此外，場內備有一套可連接消防栓的移動式灑水噴霧設備，藉由水牆暫時阻絕火勢蔓延，爭取時間疏散其他車輛。

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