澎湖海事暑期職探體驗營登場

澎水暑期職科體驗營，十大科系都拿出壓箱寶。（澎水提供）

2025/07/02 13:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖高級海事水產職業學校舉辦「暑期職探體驗營」，吸引來自縣內多所國中學生參與，活動自報名起即反應熱烈，今（2）日正式登場。營隊以「探索自我、預見未來」為主軸，精心規劃10大職群科別體驗課程，讓學生在暑假獲得一場豐富又實用的技職初體驗。

活動由各科專業師資親自帶領，內容豐富有趣，學生們不僅親手動作，還能操作實際儀器與設備，讓參與者收穫滿滿。每位學生依事先報名的志願進行分組，提供學生從技術實作、工具應用到模擬操作的全方位體驗。

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課程包含：輪機科「超級金匠手」、電子科「電子大觀園」、食品科「食在有意思」、養殖科「水產大進擊」、資訊科「機器總動員」、汽車科「一日賽車手」、餐飲科「餐飲小達人」、航運管理科「商經動動腦」、航海科「我是航海王」、漁業科「漁業探索隊」。

校長顏嘉禾表示，澎湖海事長年推展職業試探與技職教育，透過暑期營隊邀請國中生親自走入實習工場、接觸真實設備，讓學生提前認識職業類科特色與發展方向。各科教師也投入最多資源與熱情，設計實作性高、互動性強的課程，讓學生在安全又有趣的學習氛圍中，開啟對未來的想像。此次活動除課程免費外，並提供交通接送與完善分組安排，讓學生與家長皆能安心參與。澎湖海事期盼藉由今日體驗，讓學生獲得更多元的選擇視野，為將來升學與生涯規劃奠定良好基礎。

食品科直接實作，讓未來學弟妹體驗課程。（澎水提供）

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