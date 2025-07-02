為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2025神戶馬拉松 桃園市民報名可獲雙城限定禮

    神戶馬拉松為日本知名賽事，每年吸引超過2萬名跑者共襄盛舉。（觀光旅遊局提供）

    神戶馬拉松為日本知名賽事，每年吸引超過2萬名跑者共襄盛舉。（觀光旅遊局提供）

    2025/07/02 13:12

    〔記者謝武雄／桃園報導〕2025年日本神戶馬拉松將於11月16日登場，即起至8月18日受理報名，桃園市觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，為鼓勵桃園市民參與，完成報名經確認身分後，即可列入「桃園百名跑者」名單，獲得雙城限定紀念好禮，神戶觀光局也贈送市值4500日圓的「神戶智慧觀光旅遊護照」，可暢遊當地48個知名景點。

    欲報名參賽的桃園市民可上JTB體育站（https://reurl.cc/6KnD9b；RUN JAPAN 網址https://reurl.cc/），報名完成後，擷取報名與付款成功畫面，至桃園觀光導覽網（https://travel.tycg.gov.tw/），填寫回報表單（https://reurl.cc/1KRoyV），經確認為市民後，即可列入「桃園百名跑者」名單，獲得雙城限定紀念好禮。

    王麗娟表示，觀旅局與神戶觀光局2023年簽署觀光交流合作備忘錄後，就展開各項交流合作，除今年4月兩地機場開啟直飛航班，「桃園X神戶雙城馬拉松」也是重要項目，神戶馬拉松為日本知名賽事，也是日本馬拉松的發源地，每年吸引超過2萬名跑者共襄盛舉，沿線各異奇趣的應援團展現活力與熱情。

    神戶馬拉松為日本知名賽事，沿線各異奇趣的應援團也展現當地的活力與熱情。（觀光旅遊局提供）

    神戶馬拉松為日本知名賽事，沿線各異奇趣的應援團也展現當地的活力與熱情。（觀光旅遊局提供）

    2025年神戶馬拉松將於11月16日舉行，桃園市民參賽者可獲限量好禮。（觀光旅遊局提供）

    2025年神戶馬拉松將於11月16日舉行，桃園市民參賽者可獲限量好禮。（觀光旅遊局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播