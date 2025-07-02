2025神戶馬拉松 桃園市民報名可獲雙城限定禮

神戶馬拉松為日本知名賽事，每年吸引超過2萬名跑者共襄盛舉。（觀光旅遊局提供）

2025/07/02 13:12

〔記者謝武雄／桃園報導〕2025年日本神戶馬拉松將於11月16日登場，即起至8月18日受理報名，桃園市觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，為鼓勵桃園市民參與，完成報名經確認身分後，即可列入「桃園百名跑者」名單，獲得雙城限定紀念好禮，神戶觀光局也贈送市值4500日圓的「神戶智慧觀光旅遊護照」，可暢遊當地48個知名景點。

欲報名參賽的桃園市民可上JTB體育站（https://reurl.cc/6KnD9b；RUN JAPAN 網址https://reurl.cc/），報名完成後，擷取報名與付款成功畫面，至桃園觀光導覽網（https://travel.tycg.gov.tw/），填寫回報表單（https://reurl.cc/1KRoyV），經確認為市民後，即可列入「桃園百名跑者」名單，獲得雙城限定紀念好禮。

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王麗娟表示，觀旅局與神戶觀光局2023年簽署觀光交流合作備忘錄後，就展開各項交流合作，除今年4月兩地機場開啟直飛航班，「桃園X神戶雙城馬拉松」也是重要項目，神戶馬拉松為日本知名賽事，也是日本馬拉松的發源地，每年吸引超過2萬名跑者共襄盛舉，沿線各異奇趣的應援團展現活力與熱情。

神戶馬拉松為日本知名賽事，沿線各異奇趣的應援團也展現當地的活力與熱情。（觀光旅遊局提供）

2025年神戶馬拉松將於11月16日舉行，桃園市民參賽者可獲限量好禮。（觀光旅遊局提供）

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