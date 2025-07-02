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    台南一中國際研討會 聚焦SDGs行動力

    台南一中主辦高中生交流國際研討會，今日盛大登場。（台南一中提供）

    台南一中主辦高中生交流國際研討會，今日盛大登場。（台南一中提供）

    2025/07/02 12:45

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕面對全球永續發展的挑戰，青年行動成為希望的起點。台南一中主辦「2025高中生面對永續發展目標（SDGs）探究與實作學習成果國際研討會」，今（2）日盛大登場，邀請來自台灣、日本、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國與香港等7個國家，共40支高中生隊伍齊聚一堂，透過跨領域的研究與實作，共同回應聯合國「2030永續發展目標」。

    台灣大學校長陳文章發表「綠色材料的發展與挑戰」專題演講，他以深入淺出方式介紹「綠色材料」在環境友善、循環經濟與科技應用上的重要角色，從生質材料的再利用，到廢塑料升級再製的尖端技術，並強調跨領域合作與創新思維是解決永續問題的關鍵。他也鼓勵學生關注科學如何回應人類與地球的需求，並從基礎研究連結實際應用，為未來開創新局。

    台南一中校長廖財固指出，永續發展已是全球共同課題，而教育的角色不再侷限於知識的傳遞，更需成為行動的推手。這場研討會正是學生們從在地出發、放眼世界，透過探究與實作轉化關注為具體行動的最佳展現。

    參與隊伍從去年17隊成長至40隊，展現台灣與國際高中生對永續議題的熱忱與行動力。其中，台灣共有來自10所高中、22支隊伍參與，國際隊伍則包括來自日本的8隊、越南4隊、馬來西亞3隊，以及菲律賓、泰國與香港各1隊，顯示跨國學術交流日益深化。

    各國高中生隊伍齊聚台南一中，共同回應聯合國「永續發展目標」議題。（台南一中提供）

    各國高中生隊伍齊聚台南一中，共同回應聯合國「永續發展目標」議題。（台南一中提供）

    國立臺灣大學校長陳文章發表大會講座，談論綠色材料的發展與挑戰。（台南一中提供）

    國立臺灣大學校長陳文章發表大會講座，談論綠色材料的發展與挑戰。（台南一中提供）

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