鼓勵長者走入社區！ 銀髮族年度盛會7月登場

「長者活躍老化競賽」初賽將在7月陸續進行。（記者林志怡攝）

2025/07/02 12:57

〔記者林志怡／台北報導〕我國65歲以上人口數已達總人口的19.48%，距離超高齡化社會只有一步之遙，隨著年紀上升，身體功能難免下降，衛福部國民健康署為鼓勵長者參與社區活動、活躍老化，今年持續舉辦「長者活躍老化競賽」，年年參與活動的長者也笑說，參與社區活動就像加入了大家庭，讓每天的生活開心起來。

我國將於今年邁入超高齡化社會，每5人就有1人是高齡長者，為鼓勵阿公、阿嬤走出家門，參與多樣化的活動，衛福部國民健康署舉辦「長者活躍老化競賽」，今年以「阿公阿嬤活力SHOW」為主題，地方初賽將在7月陸續進行，勝出的隊伍可在8月參與分區賽，並爭奪晉級10月全國總決賽的機會。

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78歲的簡奶奶參與宜蘭縣延平藝秀健康演藝團在去年得到東區銀獎、全國賽金獎佳績，她出席記者會時提到，她以前「什麼卡都有」，其中也包括重病卡、殘障卡，但從2005年開始參加社區志工活動，跟大家打成一片後，每天都過得很開心，也沒忘記每個月回診，後來重病卡也沒了。

簡奶奶提到，她從小就在社區長大，現在只要想找人，大家都會來找她幫忙，如果她知道哪家只剩一個人，也會去關心一下，邀請一起到社區活動，曾經有一位鄰居，平時沒有人陪，吃飽飯又無事可做，只能在社區閒逛，後來也被邀請來參與社區活動，慢慢開心起來。

「參加社區活動就像大家庭一樣過得開心，不會胡思亂想、埋怨，讓孩子也不高興」，簡奶奶笑說，為了準備比賽，當時成員們就收來要淘汰掉的廣告布條，做成比賽用的服飾，耳環跟頭飾則是水果海綿做的，她在家裡也常常向孩子們展示自己的作品，有話題可以和孩子們聊。

國健署長吳昭軍指出，長者活躍老化競賽已邁入第15年，希望藉此鼓勵長者走入社區，展現自己的專業與技能，健康且有尊嚴的老化，歷年來從參與熱度與長者參與後的表情都能看出參與者對活動的喜愛，報名人數也逐年增加，目前累計參與人次已達近60萬。

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