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    清境農場巨型牧羊犬氣球有名字了 「牧羊Q」正式上班

    清境農場舉行牧羊犬造型氣球，2日正式上班，並公布名字叫「牡羊Q」，將與「Happy羊羊」一起上班。（圖由清境農場提供）

    清境農場舉行牧羊犬造型氣球，2日正式上班，並公布名字叫「牡羊Q」，將與「Happy羊羊」一起上班。（圖由清境農場提供）

    2025/07/02 13:18

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕清境農場「夏日同樂會」今天登場，比成年人高很多的牧羊犬造型氣球，經2階段取名、投票，今天亮相並公開它的新名字「牧羊Q」，農場為它舉辦上班儀式，與「Happy羊羊」氣球一同迎接客人，第一天上班、造型可愛的「牧羊Q」也成為遊客拍照打卡的新寵兒。

    清境農場為巨型牧羊犬氣球命名活動，從6月10日到26日分兩階段進行，第一階段請網友上網命名，第二階段選出牧羊Q、希望、黑仔、勞斯萊斯，從6月20日到26日接受票選，投票期間牧羊Q始終跑第一，最後也以最高票雀屏中選，成為巨型牧羊犬造型氣球的名字，今天農場在「夏日同樂會」開幕式中讓牧羊犬氣球見客，而其名牌也放在前方，讓大小朋友要跟它打招呼時可直呼其名。

    「夏日同樂會」開跑，場方安排「牧羊犬趕羊秀」、並讓「草原聯盟－沃里」登場互動演出，另有仁愛警分局警察小哥哥進行反詐騙宣導與有獎徵答，很多小朋友都要跟「牧羊Q」、「Happy羊羊」，以及真實版牧羊犬合照，氣氛歡樂。場方表示，「牧羊Q」今天起開始上班，以後會準時上班，陪大小朋友過暑假。

    仁愛警方上台以有獎徵答方式，進行防詐騙宣導。（圖由清境農場提供）

    仁愛警方上台以有獎徵答方式，進行防詐騙宣導。（圖由清境農場提供）

    清境農場推出「牧羊犬趕羊秀」最受小朋友歡迎。（圖由清境農場提供）

    清境農場推出「牧羊犬趕羊秀」最受小朋友歡迎。（圖由清境農場提供）

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