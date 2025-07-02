騎車遭芒果擊中車子破大洞 PO文調出一堆苦主

雲林科技大學一名研究所男同學ren_10.09在ThreadsPO出自己騎車途中被芒果擊中事故，引起網友熱議。（圖由ren_10.09提供）

2025/07/02 13:12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林科技大學1名研究所碩士班男同學日前騎機車行駛校內的龍潭路，行進中遭樹上掉落的芒果擊中，機車頭破了一大洞，學生將照片PO上Threads引起網友熱議及分享，也調出一堆同樣受過「芒害」的校友留言。

男同學PO文指，「雲科殺人芒果，年輕人不要這麼芒撞」，並附上2張照片，其中1張車頭破一大洞裡面還有1顆已成熟芒果，照片上寫「問號？騎到一半以為機車炸了，結果是1顆芒果砸到我的車，還把我的車頭炸裂了？」

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男同學的PO文引起網友熱烈討論及分享、轉傳，留言「太誇張了吧」、「這顆芒果其實是石頭偽裝的、「那個洞可以讓它住在裡面發芽長大嗎？感覺很酷」、「以後要出一個耐芒衝撞測試」，另也有不少遭芒害的雲科大校友留言，「上個月騎到一半被芒果空襲」、「小心學校芒果」、「車擋風玻璃也曾被芒果砸出蜘蛛網」、「雲科難忘的回憶」、「沒被龍潭路芒果砸過不算讀過雲科大」。

龍潭路東起中山路口往西貫穿雲科大校園，雲林科大設校前就有是社區對外連絡道，兩旁芒果樹已有60多年，在龍潭路旁開餐飲店60歲業者說，小時候芒果樹就長得很高大了，每到5至7月芒果產期，地上隨處可見落果。另一名婦人說，她站在店門口就曾被樹上掉落的芒果砸中頭。

雲科大表示，由於過去曾發生學生騎車壓到芒果摔車意外，也有學生的腳踏車、機車被芒果襲擊，所以每年新生訓練時，學務處都會提醒學生行經龍潭路要注意芒果。

雲林科技大學一名研究所男同學ren_10.09在ThreadsPO出自己騎車途中被芒果擊中事故，引起網友熱議。（圖由ren_10.09提供）

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