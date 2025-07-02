鄒族孩子莊凱丞和汪麗晴克服艱困 獲總統教育獎殊榮

嘉義縣茶山國小學生汪麗晴在姑姑鼓勵下，希望未來能成為老師，回部落帶領孩子，獲總統教育獎殊榮。（教育部提供）

2025/07/02 12:36

〔記者林曉雲／台北報導〕即使生活艱困，懷抱夢想仍可突圍！嘉義縣民和國中學生莊凱丞voyu、嘉義縣茶山國小學生汪麗晴paicu都是鄒族孩子，莊凱丞被鑑定為學習障礙，但受到清華大學教授傅麗玉鼓勵，朝著成為科學家、守護鄒族文化夢想前行，汪麗晴在姑姑鼓勵下也希望成為老師、回部落帶領孩子，將接受總統賴清德頒發「總統教育獎」殊榮。

莊凱丞voyu被鑑定為學習障礙特殊生，爸媽鄒族人，父親務農打工，母親從小教導他「鄒族人要有振興鄒族傳統文化的使命，才有資格獲取前往大塔山的門票。」但小六時，母親因新冠疫情去世，讓他悲傷失落。

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莊凱丞自述，當他看到同是學習障礙的人，憑藉科展表現而錄取國立大學時，覺得自己也可以做到，於國中參加原住民族雲端科展，榮獲最佳人氣獎，相關鄒族語言競賽亦獲佳績，並於寒暑假回到原鄉，帶領部落孩子學習鄒族科學；有次在科博館遇見清華大學教授傅麗玉，她說「原住民是天生的科學家，歡迎來念清華大學」，如同生命中貴人的鼓勵，點亮他未來努力前進的方向，要守護鄒族科學文化，帶著原民科學走向國際。

汪麗晴paicu生長在阿里山鄉茶山部落，年幼由父親撫養，10歲那年，爸爸因病驟逝，讓她一度封閉自己，後來搬到姑姑家，姑姑非常慈愛地視同己出照顧，也常跟她說：「生活或許很難，但只要肯努力，就一定能改變命運。」激勵她更努力，學業成績名列前茅外，並榮獲嘉義縣語文競賽原住民族鄒語朗讀優等、閱讀小達人獎，也是茶山國小合唱團首席女高音，田徑和射箭場上常勝軍。

汪麗晴希望未來能成為老師，回到部落教書，幫助那些和自己有類似經歷的孩子，她說，生活雖困難，但不會奪走夢想希望，反而激發出不斷向上的力量。

嘉義縣民和國中學生莊凱丞雖被鑑定為學習障礙，但受到貴人清華大學教授傅麗玉鼓勵，朝著成為科學家、守護鄒族科學文化夢想勇敢前行，獲總統教育獎殊榮。（教育部提供）

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