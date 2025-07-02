太多台灣人赴日旅遊！ 他驚見互動地圖「貼紙堆出立體台灣」

1名網友近期赴日旅遊，在富山市玻璃美術館看到館方牆上貼有1張世界地圖並附上黃色貼紙，讓遊客可以貼在所屬國家土地，原PO細看發現台灣領土早已貼滿。（圖擷自「路上觀察學院」臉書社團、本報合成）

2025/07/02 14:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友近期赴日旅遊，在富山市玻璃美術館看到館方牆上貼有1張世界地圖並附上黃色貼紙，讓遊客可以貼在所屬國家土地，原PO細看發現台灣領土早已貼滿，不少台灣遊客改為堆疊方式貼上去，有感景象逗趣便拍照上傳至社群平台，貼文曝光引起不少網友迴響。

這名網友今於「路上觀察學院」臉書社團發文表示，原PO近期前往日本旅遊期間，安排參觀富山市玻璃美術館時，發現館方在某面牆上貼有世界地圖，旁邊櫃子放有小型黃色圓形貼紙，還附上1張公告詢問「你來自哪裡？請貼上貼紙」。

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原PO仔細一看世界地圖，驚訝發現台灣的土地已被鐵滿，不少來自台灣遊客只能往上堆疊貼上去，原PO打趣地說「來自台灣的應援、台灣應該要放大比例呀！」

許多網友看到貼文後相繼留言，有人說「繼續貼下去中央山脈都出現了」、「什麼台灣的是立體圖？！」、「台灣的位子已經從平面變立體了」、「台灣的貼到有海拔可以算了」。

1名網友近期赴日旅遊，在富山市玻璃美術館看到館方牆上貼有1張世界地圖並附上黃色貼紙，讓遊客可以貼在所屬國家土地。（圖擷自「路上觀察學院」臉書社團）

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