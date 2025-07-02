三重果菜市場擬遷蘆洲引反對聲浪 新北市城鄉局回應

新北市蘆洲北側農業區區段徵收案牽涉三重果菜市場搬遷蘆北的「銀河灣計畫」，至今仍在中央審議。（新北市府提供）

2025/07/02 13:04

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市蘆洲北側農業區區段徵收案牽涉三重果菜市場搬遷蘆北的「銀河灣計畫」，蘆洲民眾自組反對果菜市場搬遷自救會，預計於8月20日舉行記者會，訴求市府禁止黑箱作業、召開市民公聽會。新北市城鄉發展局回應，審議沒有黑箱，資料都可在內政部國土署網頁公開查詢。

城鄉局表示，為因應三重果菜市場發展需求並建構完整三蘆地區發展，市長侯友宜2020年9月21日主持「三蘆地區市政茶會」，向當地民代說明三重果菜市場搬遷原因及必要性，也闡述整體銀河灣規劃構想，現場出席民代無反對意見；此外，2020年、2021年間農業局、城鄉局、經濟發展局等單位也有舉辦至少7次地方說明會溝通。

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城鄉局說，另蘆洲南北側區段徵收區案自2020年8月27日報部審議後，經內政部召開6次專案小組，市府也於歷次小組會議中針對三重果菜市場搬遷至蘆洲南北側範圍內所涉交通、土地使用規劃等議題進行說明、討論，並於第6次小組獲小組委員共識後續提內政部土徵小組審議。

城鄉局指出，市府多次強調，為尊重整體都市計畫審議程序，市府會配合內政部都委會審議決議進行再公展作業，此案仍應回歸都市計畫審議專業，而非淪為政治口水。

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