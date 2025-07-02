新北6學子總統教育獎、15學子奮發向上獎 市府頒獎表揚

奮發向上獎得主、中和高中學生塗煜鈞曾在2021年獲總統教育獎。（記者黃子暘攝）

2025/07/02 12:34

〔記者黃子暘／新北報導〕今年新北市共有6位學子獲得總統教育獎，並有15位學子獲得市府奮發向上獎。市長侯友宜今（2）日頒發「滿願獎學金」及「向上助學金」表揚21位在逆境綻放光芒的學子。獲獎者包括總統教育獎得主、重慶國小學生王諄，他熱衷於推廣族語，母親陪同出席典禮，對於孩子的優秀表現引以為傲；奮發向上獎得主、中和高中學生塗煜鈞曾在2021年獲總統教育獎，罹患粒腺體病變的他積極正向、樂於助人，感謝師長、同儕這一路走來的協助。

侯友宜指出，這21位學子分別在學業、才藝、公益或文化族語傳承上表現優異，雖承受身體病痛、家庭變故或經濟壓力，仍憑毅力積極向前、翻轉命運，照亮自己的人生，市府將持續做學子們的堅強後盾，陪伴他們迎向更光明的未來。

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教育局長張明文、重慶國小校長許清林介紹，王諄由母親獨力照顧，自幼受母親身教影響，知福惜福關懷他人，不定期捐款給台東聖母醫院，也到榮民之家探訪長者，身為卑南族人的他也熱衷於原住民文化與族語推廣，曾榮獲全國卑南語朗讀特優。

王諄說，感謝媽媽、老師協助他參賽、製作比賽用簡報。王諄的母親則表示，很感謝孩子們，家中雖無豐富物資，但陪伴很重要，孩子們在生活、學習方面都做得很好，對於孩子的好表現感到很意外，期勉孩子們將來能往善的方向持續走下去。

塗煜鈞表示，很開心榮獲獎項，感謝同儕友善對待，在他需要幫助時主動協助，一次他筆掉了、撿不到，同儕發現主動協助，開心有擁有熱心同儕；對於老師、家長，塗煜鈞感謝他們的持續幫助、照顧，協助他各種大小事。

總統教育獎得主、重慶國小學生王諄，熱衷於推廣族語。（記者黃子暘攝）

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