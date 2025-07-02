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    醫療工會怒打0分！ 邱泰源挨轟「最不溝通部長」 親回：協商儘快重啟

    台灣醫療工會聯合會今（2日）上午集結多個醫療工會，在衛福部疾管署前抗議，痛批衛福部長邱泰源「上任一年多，改革一場空」。（記者邱芷柔攝）

    台灣醫療工會聯合會今（2日）上午集結多個醫療工會，在衛福部疾管署前抗議，痛批衛福部長邱泰源「上任一年多，改革一場空」。（記者邱芷柔攝）

    2025/07/02 12:24

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣醫療工會聯合會今（2日）上午集結多個醫療工會，在衛福部疾管署前抗議，痛批衛福部長邱泰源「上任一年多，改革一場空」，更指他拒絕與基層對話，是「史上最不溝通的部長」。工會現場列出六大評鑑項目全數不及格，直批邱「期中考0分」，要求政府恢復定期協商，真正改善醫療勞動環境。對此邱泰源親上火線回應，協商停擺是「傳達出了問題」，將儘快與工會重新討論、排定會議，並強調包括三班護病比入法等訴求，是既定的目標方向。

    參與抗議的包括台醫聯、高醫醫療事業工會、嘉基體系工會、北市聯醫工會、護理產業工會、醫事檢驗產業工會等，約30人到場。台醫聯理事長趙麟宇指出，從護理離職潮、急診壅塞到護理薪資統計失真，工會多次提出「三班護病比入法」、「限制跨科支援」、「修訂醫事人力基準」等訴求，但邱泰源上任後拒絕對話，讓基層對政府失去信任。

    工會批評，前部長薛瑞元任內，至少建立「每季協商」機制，但邱泰源上任至今只開過2次會，後續不是延期就是取消，最後甚至用一通電話終止協商。現場也公布六大「不及格」項目，包括與基層協商、提升待遇、三班護病比入法、止血護理人力流失、修法醫事人力基準、改革健保支付制度。

    邱泰源回應，強調協商並未取消，「這是很有意義的事情，從來沒說不辦，應該是傳達出了問題。」邱泰源也在工會表達訴求後邀請工會幹部討論，他表示，已向工會承諾3天內提供對接窗口，由工會提出會議日期，各業管單位將分別處理相關訴求，最快8月召開會議。

    對於「三班護病比入法」，邱泰源重申方向不變，目前政策仍採「獎勵先行」，護病比已有明顯改善，「不管醫學中心、區域醫院還是地區醫院，都在往上升，也發了不少獎勵金。」他強調，「護病比入法絕對是一步一步在走的目標。」

    邱泰源在工會表達訴求後，邀請幹部到會議室討論，最快8月召開協商會議。（記者邱芷柔攝）

    邱泰源在工會表達訴求後，邀請幹部到會議室討論，最快8月召開協商會議。（記者邱芷柔攝）

    工會也在現場「打分數」，認為衛福部長邱泰源有六大「不及格」。（記者邱芷柔攝）

    工會也在現場「打分數」，認為衛福部長邱泰源有六大「不及格」。（記者邱芷柔攝）

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