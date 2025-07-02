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    林志潔支助竹市南華國中「鮭魚計劃」首屆18名學生錄取公立高中職

    支助新竹市南華國中「鮭魚計劃」，陽明交大特聘教授林志潔也肯定首屆即有18名學生錄取公立高中職。（林志潔提供）

    支助新竹市南華國中「鮭魚計劃」，陽明交大特聘教授林志潔也肯定首屆即有18名學生錄取公立高中職。（林志潔提供）

    2025/07/02 12:41

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市南華國中位處新竹漁港17公里海岸線偏郊，陽明交大科法學院特聘教授林志潔得知學生需求，今天參與學校「鮭魚計劃」捐贈儀式，並捐助相關經費支持，號召畢業校友在寒暑假返校以一對一的陪伴與課業指導，經實施後，首屆已有26名學生參與，18人錄取公立高中職，讓鮭魚精神成為社會暖流。

    南華國中鮭魚計劃自113年寒假起首度開辦，目的是號召畢業校友在寒暑假返校，進行一對一的課業輔導。這項計劃的名稱，取鮭魚逆流而上精神，象徵學生在環境挑戰中不放棄努力，也象徵校友回流、回饋母校。此計劃有26名學弟妹參與，最終有18名錄取公立高中職，整體課業進步率高達48%。

    林志潔除參與此活動也捐助今年度所需經費，她說，自己從小到大拿過許多獎學金，是社會各界的支持，才有今日的能量。教育不只是成績的進步，而是期望孩子在學習過程中建立自信，教育資源的永續需社會投入，她只是拋磚引玉，期有更多人願意成為孩子們人生路上的一盞燈。

    除經費捐助支持，林志潔也承諾會到南華國中學生講授反詐騙與金融素養課程，協助孩子們培養面對數位時代的基本辨識力與生活實用能力，補足家庭教育與學校教育之間的落差，讓教育不只停留在課本，更能延伸到真實生活的保護與成長。

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