北市3國小旁天橋今年將拆 蔣萬安要求無預警監測使用人次

台北市政府今年評估拆除興雅、銘傳以及三興國小旁天橋，圖為基隆路二段、光復南路口連接三興國小到臨江夜市的人行天橋。（記者何玉華攝）

2025/07/02 12:31

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府去年拆除和平新生天橋，今年評估將再拆除3座位於國小旁的天橋，包括位於基隆路二段、光復南路口連接三興國小到臨江夜市的人行天橋，以及興雅、銘傳兩校旁的天橋，台北市長蔣萬安指示要充分地跟民眾溝通，同時進行無預警監測使用人次，作為說服反對意見的依據。

蔣萬安日前在市政會議指出，天橋是早年「車本位」的產物，行人與學童走天橋，讓開車族有優先的用路權；但現在道路是「以人為本」，再加上高齡化的社會以及照顧各年齡層、身障朋友的權益，逐步拆除天橋是正確的方向。但是否拆除要考量行人通行的安全、結構耐震強度等因素，交通局要考量學生路隊行經動線、接送區域，新工處也要確實執行使用中天橋的養護、結構檢測評估以及維修補強。

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蔣萬安指出，今年評估拆除3座天橋，都是在國小旁邊，包括興雅、銘傳以及三興，新工處拆除前要召開地方說明會充分的跟民眾溝通，邀集包括學校家長、在地里長、周邊商圈自治會等，蒐集各方的意見；另一方面透過監測數據了解使用人次，也是很具說服力的數字。因此要求新工處針對這3座陸橋，進行無預警監測一段時間使用人次，若遇反對意見，才能有效說服。

蔣萬安說，使用率很低的天橋，除了拆除以外，也可以想想有沒有可能作為其他的用途，比如去年在美國紐約看到的High Line Park，原本是一個廢棄的高架鐵路，經過政府與民間共同努力，再利用鐵道的空間以及周邊社區，成為紐約市現在最熱門人氣景點的一個區域。新工處可以思考一座天橋有沒有可能成為一條爬滿綠色植物，甚至有流水、水池的地標。

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