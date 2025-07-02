行人路權團體：89％民意支持徒步區 籲綠議員別走退路

「還路於民」曾在永康街舉辦散步節活動。（「還路於民」提供）

2025/07/02 12:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北市著名觀光商圈永康街假日有大量人潮，卻長年存在人車爭道、行人缺乏安全步行空間的問題。今年5月，台北市政府首次試辦「永康街假日徒步區」計畫，獲得廣大市民與遊客好評，但民進黨議員王閔生竟反對導致第二階段無限期停止。

行人路權團體「還路於民」今天（2日）發表聲明批評，王閔生議員反對而使第二階段試辦無限期停止，促進會認為，永康街設置徒步區不僅能保障行人安全，更有助於提升整體觀光品質與商圈形象。

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「還路於民」表示，綜觀世界各地經驗，包括東京「步行者天國」、巴黎香榭大道、德國科隆徒步區等，都顯示徒步區可帶動人流與商機，並未造成商家衰退，永康街若能持續推行假日徒步區，將有機會成為台灣推動人本交通的標竿案例。然而，王閔生議員卻表示里長反彈，民意不支持，反對徒步區計畫。

根據台北市政府在5月10日至6月8日進行的問卷調查顯示，永康街徒步區的整體支持率高達89%，其中包括88%在地居民、68%在地店家、92%本國遊客與94%外國遊客。調查結果凸顯此政策獲得高度認同，市民已準備好迎接更安全、友善的步行環境。

「還路於民」指出，永康街早在1980年代就有社區居民推動「我愛永康街」與「遊戲巷」計畫，期盼營造行人友善空間，雖然當年未能成功落實，如今市府再度啟動徒步區試辦，正是回應市民多年來對人本城市的期待。

永康街不僅被《Time Out》雜誌評選為「全球最酷街道」，其地理位置優越，鄰近捷運東門站、配套交通完善，具備推動永續交通與城市品質提升的條件。限制車輛進入不僅可減少空氣污染與噪音，也能提升街區的公共空間品質，為市民與遊客打造更舒適的散步體驗。

「還路於民」呼籲王閔生應正視行人安全與城市永續發展的需求，重新啟動第二階段的徒步區試辦計畫，「徒步區不只是交通管理的手段，更是一項以『人』為本的城市價值選擇，象徵台北是否真正走向以人為核心的文明城市」。

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