賞藝文、樂玩水！ 台北知名景點20特色展覽輪番上陣

「台北101觀景台」即日起至8月31日正展出《超級機器人傳奇特展》，集結無敵鐵金剛、哆啦A夢、星際大戰等7大主題IP機器人。（圖由台北觀傳局提供）

2025/07/02 12:28

〔記者孫唯容／台北報導〕暑假來臨！台北市各大知名景點共有超過20個展覽輪番上陣，從歷史藝文、親子共遊，到戶外嬉戲、療癒花藝及音樂表演等一應俱全。台北市府觀光傳播局指出，活動地點更橫跨市中心到近郊，不論是想悠閒度過還是盡情放電，都能在來台北輕鬆「玩一夏」！

觀傳局指出，喜歡歷史及藝文題材，「國立故宮博物院」今年與美國紐約大都會藝術博物館合作推出《從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展》，可一窺法國繪畫與素描的生動面貌，另《眾神降臨—沉浸故宮3.0數位展》結合擴增實境與體感互動等科技，帶領觀眾在古老敘事與當代視角間遊梭。「國立歷史博物館」7月8日至9月7日舉辦《臺灣蘭花百姿》特展，一覽臺灣蘭花從原生棲地到文化符號中的形象演變，其中8月2日下午博物館商店還特別推出「京都繪茶會・茶包創作體驗」活動。

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如果家長要帶著孩子出遊，觀傳局則推薦「國立臺灣科學教育館」，即日起至8月31日推出《小小建築師White Ocean X UNIQUE 史萊姆實驗室-夜光派對》等多個特展；前往「國立臺灣藝術教育館」，可參觀8月6日至24日《世界兒童畫展》特展，或展出期間到9月21日的《故事島：台灣囡仔ㄟ記憶柑仔店》，另今年還與青少年表演藝術聯盟合作，於7月9日至13日、16日至20日辦理《第25屆花樣年華全國青少年戲劇節》，喜愛戲劇表演的大小朋友別錯過。

「臺北自來水園區」也推出《2025臺北親水節》盡情玩水，7月5日起「臺北市立兒童新樂園」則有《樂Fun水樂園》，吸睛大型氣墊水樂園沁涼登場。此外，「臺北市立動物園」暑假期間不僅推出《遊蕩動物議題【適得其所】特展》，指定週六更延長開放時間至夜間9時，並搭配推出《2025動物涼一夏》週六夜間系列活動。

觀傳局表示，喜愛賞玩花藝的朋友，「新芳春茶行」即日起至7月13日止，展出花藝大師川崎景太《Two dimensional Art of Flowers 花之二次元藝術展》，帶領大家走入療癒的花藝宇宙，還有《悠遊茶香時光屋》夏令營也同步開跑，歡迎報名參加，一同揭開茶葉的神秘面紗。此外，「士林官邸公園」即日起至7月27日推出《雨林植物展》，將園內新蘭亭打造成夏日雨林秘境，歡迎民眾漫步熱帶綠植，品味靜謐之美。

「臺北流行音樂中心」即日起至8月10日推出《摩登時代：唱片轉動・流行誕生》特展，以「大稻埕」為敘事背景，讓遊客透過唱片裡的聲波，追尋流轉於時光迴廊中經典歌曲的蹤跡；另在「臺北表演藝術中心」，《臺北兒童藝術節》熱鬧展開至8月2日，從戶外公園、室內空間，到漫步城市的多場演出，將臺北變成一座巨大的冒險城市，歡迎每一位準備好「開啟兒童模式」的大小朋友盡情嬉戲。

觀傳局指出，想感受獨特日式風情，歡迎到訪「新北投車站」，今年推出《捷運那卡西─月琴一直NOW》活動，7月5日至6日、8月2日至3日、30日至31日、9月6日至7日下午期間，在捷運北投站至新北投站捷運車廂內，將有月琴那卡西音樂演出，讓民眾在清脆鏗鏘的琴音中開啟北投之旅；「北投溫泉博物館」則延續傳統舉辦《2025北投納涼祭》，7月18日至8月3日期間推出北投納涼券、北投味遊戲、藝術匯演等系列活動，並設置戶外裝置藝術，邀請民眾來此享受涼爽美好的夏日時光。

觀傳局也表示，民眾想在臺北市中心探索都市潮流，這「兩大熱點」不容錯過；「台北101觀景台」即日起至8月31日正展出《超級機器人傳奇特展》，集結無敵鐵金剛、哆啦A夢、星際大戰等7大主題IP機器人；而在「松山文創園區」，《2025夏日松一下松菸炒臺北》也已熱力開炒，活動持續至9月7日，今年推出「炒音樂」、「炒運動」、「炒市集」3大夜間體驗內容，邀請大家一起炒熱臺北夏夜。

《摩登時代：唱片轉動・流行誕生》特展，以「大稻埕」為敘事背景，讓遊客透過唱片裡的聲波，追尋流轉於時光迴廊中經典歌曲的蹤跡。（圖由台北觀傳局提供）

捷運北投站至新北投站捷運車廂內，將有月琴那卡西音樂演出，讓民眾在清脆鏗鏘的琴音中開啟北投之旅。（圖由台北觀傳局提供）

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