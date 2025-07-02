四技二專技優甄審入學今至7/4登記志願序 7/8公告分發結果

技專校院招生委員會聯合會提醒，四技二專技優甄審入學今起至7月4日下午5時登記志願序。圖為統測考試情境。（記者楊綿傑攝）

2025/07/02 12:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕技專校院招生委員會聯合會今發布訊息指出，114學年度四技二專技優甄審入學招生正取生與備取生，今起至7月4日下午5時止，須上網登記就讀志願序並確定送出，統一分發結果將於7月8日上午10時起公告。

技專招聯會提到，114學年度四技二專技優甄審入學招生參採考生就讀高級中等學校教育階段之學習歷程資料，各甄審學校於今年6月26日上午10時前在各甄審學校網站公告正取生與備取生名單，考生應自行至報名之甄審學校網站查詢，或至四技二專聯合甄選委員會網站查詢，不另寄書面通知。

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根據技專招聯會資訊，今年四技二專技優甄審入學招生，計67所科技校院及大學參與招生，提供1129系科（組）、學程，4323名招生名額，報名人數則有7040人。

技專招聯會主任王錫福提醒，考生不論正取、備取1個或多個校系科（組）、學程，均須於規定時間內上網登記就讀志願序並確定送出，經電腦統一分發錄取後，可取得入學資格；若於規定時間內未上網登記就讀志願序，或雖有上網登記就讀志願序但僅暫存未「確定送出」者，以未登記論，喪失網路登記資格與分發機會。

技專招聯會指出，每位考生至多分發錄取1個校系科（組）、學程。考生可由四技二專聯合甄選委員會網站查詢統一分發結果，獲分發之錄取生須自行至錄取學校網站查詢辦理報到資訊，分發錄取生務必依所錄取學校規定時間及方式完成報到手續。

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