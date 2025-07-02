雙颱蓄勢待發？ 中央氣象署揭重點觀察期

未來一週氣溫趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/07/02 11:52

〔記者林志怡／台北報導〕進入7月後，太平洋上的熱帶系統也蓄勢待發，中央氣象署表示，日本東南方有1處熱帶性低氣壓，未來幾天有機會發展成颱，但對台灣並無直接影響，菲律賓周邊海面的雲簇目前則結構鬆散，預報變動幅度非常大，是否能生成熱帶系統還有待接下來2天持續觀察。

中央氣象署預報員官欣平表示，目前日本東南邊的太平洋面上，有1處熱帶性低氣壓TD05，且發展情況較佳，未來幾天有機會增強為輕度颱風，但移動方向與台灣並無關連性。

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不過，官欣平提到，台灣以南、菲律賓東方海面水氣也相當豐沛，雲簇發展旺盛，但還無法判斷會從哪裡長出熱帶系統，也還沒辦法確認該系統後續的發展可能，現階段預報的變動都還非常大，有待後續預報持續觀察，雖有些資料顯示熱帶系統成形後會接近台灣，氣象署也不排除這類可能，但還是要等系統增強到一定程度後，未來走向與發展才會明朗，目前還有待持續觀察。

官欣平表示，今明2天台灣仍受到太平洋高壓影響，風向以東風為主，花東地區、恆春半島有旺盛對流發展，並有零星降雨出現，西半部地區則有午後雷陣雨，雨區以嘉義以南地區、北部山區為主。

週五、週六則因高壓減弱，各地晴到多雲，午後雷陣雨區域擴大至新竹以南地區，週日至下週二的天氣則視後續菲律賓周邊海面的低壓發展而定，就大環境來說，將呈現西南風為主的天氣型態，中南部地區有零星短暫陣雨，午後雷陣雨集中在大台北、宜花及各地山區。

官欣平也提醒，接下來1週仍將持續高溫，今日主要熱區在桃園以北與西半部內陸，北部地區因高溫沉降作用，仍有機會出現37度左右的氣溫，待高壓減弱後，西半部氣溫仍可達到35至36度，東半部地區白天氣溫也會維持在34度以上。

未來一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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