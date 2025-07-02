三重果菜市場擬遷蘆洲？ 地方批「黑箱」組自救會喊反對

新北市蘆洲北側農業區區段徵收案牽涉三重果菜市場搬遷蘆北的「銀河灣計畫」，至今仍在中央審議。（新北市府提供）

2025/07/02 12:07

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市蘆洲北側農業區區段徵收案牽涉三重果菜市場搬遷蘆北的「銀河灣計畫」，至今仍在中央審議，新北市長侯友宜日前向市議員李倩萍答詢時表示，地方在說明會上都沒有反對聲音，直到「某立委」發聲大家才有意見，引發蘆洲民眾不滿，民眾自組自救會，預計於8月20日舉行記者會，訴求市府禁止黑箱作業、召開市民公聽會。

記者詢問城鄉發展局尋求回應，截至出稿前城鄉局未能提供回應。

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李倩萍表示，她一路走來反對果菜市場以被包裝的方式搬遷到蘆洲，果菜市場若搬遷蘆洲，髒亂可以靠人力維持，但將對交通造成莫大衝擊，蘆洲尖峰時段無論環堤、台64，早就已經塞爆，如果再加上果菜市場帶來的大貨車等交通量，交通慘況難以想像，此外，市府主張要建設空中廊道，跨到河堤，而河堤正是住戶主要遊憩處，難道市府希望人車爭道？

李倩萍說，蘆洲南北側早在2016年就在做區段徵收，本無果菜市場，2020年3月市府未經評估與公展，擅自於都市計畫委員會專案小組提出銀河灣計畫，地方強烈反彈才補辦說明會，重大變更至今仍未公展，因此被內政部要求補辦程序；去年6月1日，侯友宜又稱「原地重建與遷建蘆洲兩案併陳」，前後說法矛盾，市府說民眾與民代「都知道、也同意」，事實上大家所知的，是2019年計畫書上載明的規畫大台北農產品集貨場，而非三重果菜市場的遷建案。

至於侯友宜答詢時所稱，市都委會、內政部會議地方未有反對聲音，李倩萍反對表示，「因為前面的幾次（會議）你就沒有納入（果菜市場搬遷）啊，沒有納入，哪來反對聲音？」說是立委林淑芬反對此案後才有反對聲浪，是混淆說法。

李倩萍指出，蘆洲民眾擬於8月20日舉行100人記者會表達訴求，民代反映的憂慮市長侯友宜充耳不聞，樂見地方公民凝聚力量、串聯發聲，希望侯友宜將此案重新調整，別將果菜市場硬搬過來。

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