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    新北推紫海膽養殖示範計畫 冬採九孔、夏收海膽提升產值

    新北市政府與海洋大學合作推動紫海膽養殖示範計畫，在潮間帶養殖池同時混養海膽和九孔。（漁業處提供）

    新北市政府與海洋大學合作推動紫海膽養殖示範計畫，在潮間帶養殖池同時混養海膽和九孔。（漁業處提供）

    2025/07/02 11:32

    〔記者賴筱桐／新北報導〕海膽是日本料理店常見食材，新北市政府今年與國立海洋大學共同推動「紫海膽養殖示範計畫」，在東北角海岸潮間帶與九孔養殖戶合作，混養海膽和九孔，未來「冬採九孔、夏收海膽」，若試辦成功將大幅推廣，提高經濟產值。

    新北市農業局長諶錫輝今天在市政會議報告指出，為營造永續海洋生態，市府結合國立台灣海洋大學及台灣山海天使協會，2019年起在卯澳灣海域種植珊瑚，每年復育500株，累計超過3000株，移植的珊瑚幼苗由原先的5至6公分成長至30至40公分，預計明年起每年復育1000株，打造貢寮珊瑚海岸。

    諶錫輝說明，新北市是九孔、鮑魚主要產區，目前有66戶養殖，年產量145公噸，市府與海洋大學合作，今年起推動「紫海膽養殖示範計畫」，培育紫海膽幼苗，初期輔導3戶，利用潮間帶養殖池混養高經濟價值的海膽，每戶補助2000顆幼苗，減少野生海膽採捕壓力，未來每年2次收成，夏季收海膽、冬季採九孔，提升養殖產業收益，將追蹤成長率、存活率、成本效益等，預計2030年達成海膽養殖產業化，估計創造1.6億元年產值。另外，復育軟絲、九孔、花枝、黑毛等在地物種，在淡水河口放流台灣原生種文蛤，累積達800萬粒幼苗。

    市長侯友宜強調，為兼顧漁業及海洋資源發展，祭出適當管制措施，限制捕撈區域及捕撈期，輔導刺網漁業轉型達到7成，今年7月中旬將公告修正規範，實施刺網漁業全面退出東北角3海浬，保護近海礁岩區的珊瑚和海洋生物棲地。

    新北市舉辦珊瑚復育活動，培養公民的海洋保育觀念。（記者賴筱桐攝）

    新北市舉辦珊瑚復育活動，培養公民的海洋保育觀念。（記者賴筱桐攝）

    新北市復育海洋資源，放流台灣文蛤並試辦養殖海膽。（記者賴筱桐攝）

    新北市復育海洋資源，放流台灣文蛤並試辦養殖海膽。（記者賴筱桐攝）

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