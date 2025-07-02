抗熱耐淹芥藍台南1號 今夏可望吃得到

台南農改場育成抗熱又耐淹的新品種芥藍台南1號，未來夏天也吃得到芥藍菜。（圖由台南農改場提供）

2025/07/02 11:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕芥藍炒牛肉是台灣快炒店的經典料理之一，不過芥藍菜怕熱又怕淹，過去通常都是秋冬之際才吃得到，農業部台南農改場經多年研究，培育抗熱又抗淹的新品種芥藍菜「台南1號」，已授權給民間育苗場，預計今夏民眾就能吃到。

台灣夏天愈來愈熱，近期更屢次飆出37度以上高溫，溫室設施內的溫度更驚人，40度以上已是日常，台南農改場義竹分場長彭瑞菊表示，台灣夏天不僅高溫，還常會有強降雨導致溫室設施淹水，若遇到淹水，農民心血付諸流水，更毫無收入。

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彭瑞菊表示，培育蔬菜希望可同時耐高溫、耐淹，這次培育的「芥藍台南1號」經田間試驗在溫室設施攝氏40幾度、全部生育期都泡在水裡都能維持產量與品質，非常適合夏季露天或設施栽種，也能有機栽培。

彭瑞菊指出，該場過去培育同樣耐淹抗熱的台南3號青江菜、台南4號青油菜，有農民試種，經歷去年3個颱風後，溫室設施栽培所剩的蔬菜就只剩青江台南3號、青油菜台南4號，因颱風過後菜價高且有收成，農民可獲得更好收益，收入也穩定，對芥藍台南1號也很有信心與興趣。

台南場表示，芥藍台南1號已在去年申請品種權，今年初也完成技術移轉授權，並授權給國內種苗業者育苗與販售種子，預計今夏民眾就可吃到口感脆嫩有甜味，葉片翠綠厚實的芥藍台南1號。

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