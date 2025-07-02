全國首創！高雄啟動牛隻疫苗補助 防範感染牛流行熱

高雄啟動牛隻疫苗補助，防範感染牛流行熱。（記者陳文嬋攝）

2025/07/02 11:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首創！高雄有49家養牛場，總計7131頭牛，農業局推出「牛流行熱疫苗補助計畫」，針對養牛戶補助牛流行熱疫苗費用，每頭牛全額補助1劑疫苗130元，協助農民強化防疫措施，降低牛隻染疫風險，維護農民收益。

動物保護處長葉坤松指出，牛流行熱俗稱「三日熱」，為牛隻常見病毒性急性傳染病，主要通過蚊子等吸血昆蟲傳播，罹病後除了發熱，還可能出現呼吸道障礙、消化道異常、關節異常等症狀，甚至導致牛隻死亡，造成畜牧場生產力下降及經濟損失。

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葉坤松說，隨著氣候變遷及病媒蚊活動頻繁，牛流行熱已具高度傳播風險，養牛場除了做好環境衛生，減少蚊蟲滋生，降低疾病傳播風險外，牛隻施打疫苗提高免疫力更是刻不容緩，這次補助措施將對高雄養牛場防疫體系形成強而有力後盾。

動保處表示，補助對象為高雄養牛戶，每頭牛全額補助每劑130元疫苗購置費，最高補助金額依實際在養頭數核算，今年每場限申請一次。

農業局長姚志旺說，藉由補助養牛場牛流行熱疫苗，強化畜牧場防疫，牛隻若能免於感染疾病，不僅可減少健康風險與藥物治療，更能提升整體養牛產業防疫韌性，保障牛隻健康與農民權益，維護畜產安全與民眾食品安全。

高雄啟動牛隻疫苗補助，防範感染牛流行熱。（記者陳文嬋攝）

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