教育機構年度個資檢查啟動 教育部：強化安全管理

教育機構年度個資檢查啟動， 教育部資科司說明是為了強化安全管理，保護師生和家長個資。（圖擷取自官網）

2025/07/02 11:05

〔記者林曉雲／台北報導〕數位時代之資安維護更重要，教育部今（2）日宣布，啟動教育機構個資行政檢查作業，包括私立學校、幼兒園、補習班、課後照顧中心及運動與體育團體等，協助各單位強化個人資料的安全管理，避免資料被誤用或外洩，進而守護學生、家長與教職員的權益。

教育部資訊及科技教育司代理科長魯運明表示，各類教育服務機構越來越仰賴資訊系統，個人資料在不同單位間流通的頻率也明顯提高，為落實資訊安全保護個資，辦理個資保護查核，查核重點包括各事業是否已建立並確實執行個資安全維護計畫，是否於蒐集、處理、利用、保存與刪除等各個環節，符合「個人資料保護法」規定，以及內部是否具備妥善的流程與保護機制。

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魯運明指出，教育部從2023年起推動「個資行政檢查作業」，今（2025）年度查核作業預計進行至10月，透過書面審查與實地走訪方式，協助各級教育機構檢視並加強資料保護措施，查核作業完成後，教育部會要求限期改善，並提供多元教育訓練課程，讓「保護個資」不只是制度要求，更能落實到實際操作環節中。

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