澎湖海域棘冠海星擴散 海保署動員「突棘」大作戰

海保署展開棘冠海星收購及清除作業，6月30日清除180隻。（海保署提供）

2025/07/02 10:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖七美海域棘冠海星數量爆發情形，海洋委員會海洋保育署緊急啟動調查與清除應變機制，6月18日及19日展開2次專案清除作業，清除44隻棘冠海星，澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會透過獎勵收購棘冠海星，6月30日首日即收購180隻，是民間力量擴大保育行動的具體實踐。

海保署表示，為關心澎湖海域的珊瑚礁生態，除已建置「iOcean海洋保育網－珊瑚健康回報平台」與「珊海俱樂部」LINE官方帳號，並運用海保署官方臉書粉絲專頁，推動潛水員與民眾參與珊瑚白化與棘冠海星目擊回報工作，建立即時回應與處置機制，此外亦期望結合在地力量，透過多項制度性作為強化海洋生態監控與守護。

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另外海保署成立「珊瑚特潛聯盟」，今年5月下旬陸續回報在澎湖山水、七美、西吉等海域有零星棘冠海星目擊。

海保署考量七美（魚月）鯉灣等海域棘冠海星密度已達到生態警戒值，為避免對澎湖珊瑚礁生態造成進一步危害，即刻採取專案方式清除，公會以收購機制協助清除，後續可藉由清除的數量與分布確認各區的行動，藉由擴大與地方的合作能量，達到抑制棘冠海星族群擴散目標。海保署近期亦已擬妥監測移除計畫草案，將會同澎湖縣政府、內政部國家公園署等相關單位共同研商，規劃中長期監測與清除對策，建構更具韌性的海洋保育機制。另亦歡迎企業共同響應ESG行動，維護珊瑚礁生態系之健康。

海保署動員公私團體，展開「突棘大作戰」。（海保署提供）

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