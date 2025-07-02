為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖海域棘冠海星擴散 海保署動員「突棘」大作戰

    海保署展開棘冠海星收購及清除作業，6月30日清除180隻。（海保署提供）

    海保署展開棘冠海星收購及清除作業，6月30日清除180隻。（海保署提供）

    2025/07/02 10:59

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖七美海域棘冠海星數量爆發情形，海洋委員會海洋保育署緊急啟動調查與清除應變機制，6月18日及19日展開2次專案清除作業，清除44隻棘冠海星，澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會透過獎勵收購棘冠海星，6月30日首日即收購180隻，是民間力量擴大保育行動的具體實踐。

    海保署表示，為關心澎湖海域的珊瑚礁生態，除已建置「iOcean海洋保育網－珊瑚健康回報平台」與「珊海俱樂部」LINE官方帳號，並運用海保署官方臉書粉絲專頁，推動潛水員與民眾參與珊瑚白化與棘冠海星目擊回報工作，建立即時回應與處置機制，此外亦期望結合在地力量，透過多項制度性作為強化海洋生態監控與守護。

    另外海保署成立「珊瑚特潛聯盟」，今年5月下旬陸續回報在澎湖山水、七美、西吉等海域有零星棘冠海星目擊。

    海保署考量七美（魚月）鯉灣等海域棘冠海星密度已達到生態警戒值，為避免對澎湖珊瑚礁生態造成進一步危害，即刻採取專案方式清除，公會以收購機制協助清除，後續可藉由清除的數量與分布確認各區的行動，藉由擴大與地方的合作能量，達到抑制棘冠海星族群擴散目標。海保署近期亦已擬妥監測移除計畫草案，將會同澎湖縣政府、內政部國家公園署等相關單位共同研商，規劃中長期監測與清除對策，建構更具韌性的海洋保育機制。另亦歡迎企業共同響應ESG行動，維護珊瑚礁生態系之健康。

    海保署動員公私團體，展開「突棘大作戰」。（海保署提供）

    海保署動員公私團體，展開「突棘大作戰」。（海保署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播