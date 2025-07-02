台韓學童線上交流以「物」會友 新北市自強國小展現跨國學習力

新北市自強國小與韓國高雲小學線上交流。（記者翁聿煌攝）

2025/07/02 10:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市自強國小於與韓國高雲小學日前進行一場深具意義的線上交流活動，兩校學生透過在地特色介紹與生活經驗分享，讓彼此的文化不再只是課本上的名詞，而是能觸及、能理解的真實生活。

自強國小校長張明賢說，活動以「Share Time」環節揭開序幕，自強國小學童分享具有代表性的台灣特色食物、童玩、傳統藝術、娛樂等，學生林昕熠介紹陀螺並展示綁、丟的預備姿勢及正投方法；簡訢芳分享及示範民俗技藝-扯鈴的技法；黃芊榕邀請韓國朋友到台灣夜市逛逛，藉由交流活動，凝聚台灣日常生活的文化意涵，韓國的師生們聽得津津有味，現場氣氛融洽且溫馨。

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他表示，高雲小學也透過團隊合作，分組介紹韓國文化，他們以甜品、傳統遊戲、韓國零嘴、棒球文化及對K-POP的熱愛等主題，展示韓國小學生的日常，從有趣的傳統遊戲「翻板」到令人垂涎的韓式燒肉石鍋嗶嗶飯，皆展現濃厚的文化底蘊與學習熱忱，令台灣小朋友看得目不轉睛。

張明賢說自強國小學童紛紛在問答環節把握機會提問，例如「Yoa Jeong冰淇淋是怎麼製作的？吃起來的味道又是如何?」交流突破以往單向介紹形式，強調「以物為媒、以情為橋」，不只是語言的練習，更是真誠的文化交流，學生透過物品的選擇與描述，學會如何代表自己、代表台灣，更在互動中建立跨文化理解與同理心。

學生黃筱芮說，這是她第二次參與國際交流活動，準備過程中，學會以日文及韓文介紹自己，過程雖然辛苦，但一切都很值得，最大的收穫是藉由交流活動了解到不同國家的文化。

新北市自強國小學童向韓國小朋友介紹台灣的傳統陀螺。（記者翁聿煌攝）

新北市自強國小學童向韓國小朋友介紹台灣美食。（記者翁聿煌攝）

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