斥資15億打造 台中足球運動休閒園區上梁 拚明年中完工

全台首座「足球運動休閒園區」，2日於台中南屯區益豐路三段舉行上樑典禮。（記者廖耀東攝）

2025/07/02 10:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市結合中央預算斥資15.17億打造「足球運動休閒園區」，2年前動工，目前進度逾5成，今舉行上梁典禮，建設局指出，園區設置一座可容6000人的11人制主競賽場等，將是全國首座達亞足聯等級的國際足球園區，未來可舉辦國際賽事，預計2026年中完工。

建設局長陳大田指出，市府成功爭取中央5億補助，共投入15.17億打造「足球運動休閒園區」，足球園區鄰近高鐵新市鎮生態公園，面積4.7萬平方公尺，園區規劃包含1座設有達6000席觀眾席的11人制主競賽場、1座練習場及2座5人制足球場，完工後可辦理國際賽事。

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此外，園區主建物立面設計以射門軌跡為靈感，呈現動態流線的運動意象，並規劃大型戶外螢幕與光雕投影，提升夜間識別度，主競賽場採天然草皮設計及外圍人工草皮練習場，主場館為地下1層、地上4層建築，地下室規劃407格汽車及404格機車停車位，一樓設置辦公室、會議室、球員休息室、餐廳與店鋪，二至四樓為觀眾看台等，提供完善的賽事與訓練環境。

工程2年前動工，工程進度已達5成6，今工程舉辦上梁儀式，建設局指出，未來完工後園區將與朝馬足球場等既有場館串聯，共同打造中部足球廊帶，提升場館功能整合與足球文化普及；11人制練習場人工草皮亦申請FIFA Quality Pro認證，未來將承辦亞洲足球聯盟（AFC）等級以上國際賽事。

運動局長游志祥表示，本園區為全國首座達亞足聯等級的國際足球園區，未來將與朝馬足球場、大里足球場及西屯、太原等既有場地串聯，打造完整的中部足球廊帶，強化場館功能整合，促進足球文化普及與在地扎根，全面提升城市運動能量與國際能見度；未來園區營運將採公私協力模式，鼓勵企業及民間團體參與場地經營、賽事舉辦、訓練推廣及藝文活動。

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