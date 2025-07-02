為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    斥資15億打造 台中足球運動休閒園區上梁 拚明年中完工

    全台首座「足球運動休閒園區」，2日於台中南屯區益豐路三段舉行上樑典禮。（記者廖耀東攝）

    全台首座「足球運動休閒園區」，2日於台中南屯區益豐路三段舉行上樑典禮。（記者廖耀東攝）

    2025/07/02 10:43

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市結合中央預算斥資15.17億打造「足球運動休閒園區」，2年前動工，目前進度逾5成，今舉行上梁典禮，建設局指出，園區設置一座可容6000人的11人制主競賽場等，將是全國首座達亞足聯等級的國際足球園區，未來可舉辦國際賽事，預計2026年中完工。

    建設局長陳大田指出，市府成功爭取中央5億補助，共投入15.17億打造「足球運動休閒園區」，足球園區鄰近高鐵新市鎮生態公園，面積4.7萬平方公尺，園區規劃包含1座設有達6000席觀眾席的11人制主競賽場、1座練習場及2座5人制足球場，完工後可辦理國際賽事。

    此外，園區主建物立面設計以射門軌跡為靈感，呈現動態流線的運動意象，並規劃大型戶外螢幕與光雕投影，提升夜間識別度，主競賽場採天然草皮設計及外圍人工草皮練習場，主場館為地下1層、地上4層建築，地下室規劃407格汽車及404格機車停車位，一樓設置辦公室、會議室、球員休息室、餐廳與店鋪，二至四樓為觀眾看台等，提供完善的賽事與訓練環境。

    工程2年前動工，工程進度已達5成6，今工程舉辦上梁儀式，建設局指出，未來完工後園區將與朝馬足球場等既有場館串聯，共同打造中部足球廊帶，提升場館功能整合與足球文化普及；11人制練習場人工草皮亦申請FIFA Quality Pro認證，未來將承辦亞洲足球聯盟（AFC）等級以上國際賽事。

    運動局長游志祥表示，本園區為全國首座達亞足聯等級的國際足球園區，未來將與朝馬足球場、大里足球場及西屯、太原等既有場地串聯，打造完整的中部足球廊帶，強化場館功能整合，促進足球文化普及與在地扎根，全面提升城市運動能量與國際能見度；未來園區營運將採公私協力模式，鼓勵企業及民間團體參與場地經營、賽事舉辦、訓練推廣及藝文活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播