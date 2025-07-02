台北市查獲「喪屍煙彈」倍增 衛生局邀跨界專家聯手防毒

台北市衛生局聯手台北市警局等跨領域專業，希望圍堵被稱為「喪屍煙彈」的二級管制類毒品依托咪酯濫用。（記者蔡愷恆攝）

2025/07/02 10:48

〔記者蔡愷恆／台北報導〕二級管制類毒品依托咪酯被稱為「喪屍煙彈」，台北市警局今年1月至4月破獲嫌疑犯數翻倍成長，佔所有毒品案29.53％。該毒品多以較新潮的電子煙油為載體，在年輕群體中廣為流行，並混雜多類毒品，難以察覺。台北市衛生局與警方聯手，期望透過醫界、警界跨領域防禦，杜絕濫用。

台北市立聯合醫院院長王智弘說明，北市聯醫陸續承接依托咪酯個案，問題已經浮上檯面。依托咪酯原先是管制類藥品，濫用的話會有意識混亂、昏迷等症狀，因此被稱為「喪屍煙彈」。去年七月殉職的新北市三重警員，即是黃姓駕駛吸食依托咪酯毒駕導致身亡；肇事者上週一審遭判刑18年6月。

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衛福部陸續在去年八月和十一月，將依托咪酯列為三級與二級毒品。台北市警局113年至114年4月查獲依托咪酯毒品嫌疑犯總計1023人，總重共36.3公斤。根據台北市3月至4月資料，依托咪酯已經成為查獲重量第一的毒品，遠超過愷他命與其他毒品種類。台北市衛生局長黃建華期望，透過醫界、警界等跨領域專業防禦毒品，打造健康家庭與社會。

台北市立聯合醫院昆明防治中心副主任暨精神科醫師林群表示，使用依托咪酯的個案有半數以上也有併用其他毒品種類，也有約一半的求診者具有身心疾病，在青少年方面，他們也發現有一半是過動症個案。

依托咪酯使用年齡層相對其他毒品種類，使用年齡層較低。根據台北市政府警察局，12至39歲全般毒品嫌犯年齡約佔六成（59.78%），而依托咪酯卻有近八成（78.31%）。114年一月至四月數據統計，全般毒品少年涉毒比例約2.7%，然依托咪酯翻了三倍，佔了8.1%。

台北市衛生局長黃建華期望，透過毒防中心、司法界、醫界、警界與學術界等跨領域專業合作下，可以打造更安全、更健康的社會。

台北市立聯合醫院昆明防治中心主任王建淳提醒，若是遭遇毒品問題，可撥打24小時毒防諮詢專線：0800-770-885。

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