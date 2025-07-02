台南台灣鯛外銷新加坡 開拓國際市場

首批台灣鯛外銷新加坡今封櫃啟運。（記者王涵平攝）

2025/07/02 10:21

〔記者王涵平／台南報導〕首批台灣鯛外銷新加坡今舉行封櫃啟運，台南市長黃偉哲表示，面對東南亞國家豐富水產的競爭，台南的台灣鯛能打進新加坡，相當不容易，大大提升漁民對外銷市場的信心。

「台南鮮鯛 新星向榮—台灣鯛外銷新加坡封櫃」記者會今在將軍智慧水產加工及物流運籌中心舉行，漁業署、農業局、台南市漁產運銷公司及地方各界人士與會，新加坡下單訂購5公噸台灣鯛，金額約新台幣60萬元。

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黃偉哲指出，近期美國關稅問題，對台灣農漁產品，特別是以外銷為導向的蘭花與台灣鯛造成挑戰，台南為全國最大台灣鯛生產基地，市府積極協助漁民開拓多元市場，台灣鯛以往多外銷美、加與中東等國為主，能獲得新加坡訂單，象徵台南漁產成功擴大國際市場。

黃偉哲說，今年的新加坡食品展期間，有當地的銷售商在品嚐過蒲燒台灣鯛後一試成主顧，展覽期間天天來光顧，此次出口到新加坡的台灣鯛產品包含魚排、帶皮魚片、整條的條凍，適合火鍋及各式料理，還有已經料理好的蒲燒魚腹及炸魚塊，將供應多家新加坡餐廳及超市。

農業局指出，位於將軍漁港的將軍智慧水產加工及物流運籌中心，是推動在地漁產品加工、產銷調節與價格穩定的基地，第一階段開發已於去年完成部分竣工驗收，第二階段則預計今年8月完工、10月底前移交營運。未來年處理量可達1000公噸以上，主要處理品項包括台灣鯛、文蛤、牡蠣、白蝦及虱目魚等，全區設施符合HACCP與GHP標準，導入創新冷鏈技術，成為南部水產品冷鏈物流與加工示範基地。

首批台灣鯛外銷新加坡今舉行封櫃啟運儀式，台南市長黃偉哲與地方各界人士出席。（記者王涵平攝）

位於將軍漁港的將軍智慧水產加工及物流運籌中心，是推動在地漁產品加工、產銷調節與價格穩定的基地。（記者王涵平攝）

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