為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南台灣鯛外銷新加坡 開拓國際市場

    首批台灣鯛外銷新加坡今封櫃啟運。（記者王涵平攝）

    首批台灣鯛外銷新加坡今封櫃啟運。（記者王涵平攝）

    2025/07/02 10:21

    〔記者王涵平／台南報導〕首批台灣鯛外銷新加坡今舉行封櫃啟運，台南市長黃偉哲表示，面對東南亞國家豐富水產的競爭，台南的台灣鯛能打進新加坡，相當不容易，大大提升漁民對外銷市場的信心。

    「台南鮮鯛 新星向榮—台灣鯛外銷新加坡封櫃」記者會今在將軍智慧水產加工及物流運籌中心舉行，漁業署、農業局、台南市漁產運銷公司及地方各界人士與會，新加坡下單訂購5公噸台灣鯛，金額約新台幣60萬元。

    黃偉哲指出，近期美國關稅問題，對台灣農漁產品，特別是以外銷為導向的蘭花與台灣鯛造成挑戰，台南為全國最大台灣鯛生產基地，市府積極協助漁民開拓多元市場，台灣鯛以往多外銷美、加與中東等國為主，能獲得新加坡訂單，象徵台南漁產成功擴大國際市場。

    黃偉哲說，今年的新加坡食品展期間，有當地的銷售商在品嚐過蒲燒台灣鯛後一試成主顧，展覽期間天天來光顧，此次出口到新加坡的台灣鯛產品包含魚排、帶皮魚片、整條的條凍，適合火鍋及各式料理，還有已經料理好的蒲燒魚腹及炸魚塊，將供應多家新加坡餐廳及超市。

    農業局指出，位於將軍漁港的將軍智慧水產加工及物流運籌中心，是推動在地漁產品加工、產銷調節與價格穩定的基地，第一階段開發已於去年完成部分竣工驗收，第二階段則預計今年8月完工、10月底前移交營運。未來年處理量可達1000公噸以上，主要處理品項包括台灣鯛、文蛤、牡蠣、白蝦及虱目魚等，全區設施符合HACCP與GHP標準，導入創新冷鏈技術，成為南部水產品冷鏈物流與加工示範基地。

    首批台灣鯛外銷新加坡今舉行封櫃啟運儀式，台南市長黃偉哲與地方各界人士出席。（記者王涵平攝）

    首批台灣鯛外銷新加坡今舉行封櫃啟運儀式，台南市長黃偉哲與地方各界人士出席。（記者王涵平攝）

    位於將軍漁港的將軍智慧水產加工及物流運籌中心，是推動在地漁產品加工、產銷調節與價格穩定的基地。（記者王涵平攝）

    位於將軍漁港的將軍智慧水產加工及物流運籌中心，是推動在地漁產品加工、產銷調節與價格穩定的基地。（記者王涵平攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播