為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全國師生看過來 「愛學網」3競賽最高獎金4萬元

    國教院「愛學網」辦競賽，最高獎金4萬元。（國教院提供）

    國教院「愛學網」辦競賽，最高獎金4萬元。（國教院提供）

    2025/07/02 10:25

    〔記者林曉雲／台北報導〕國家教育研究院「愛學網」今（2025）年系列競賽活動開跑，總獎金逾48萬8000元，其中，「教師創意教案」特優獎金4萬元，5至12年級學生可參加「校園微電影」，主題是偏鄉教育，特優獎金1.5萬元；另1至9年級學生可參加「看影片說故事」，特優獎金5千元，徵件至8月31日截止，預計10月頒獎。

    「教師創意教案」競賽，參加對象是全國公私立中小學教師（含現職、實習、代理教師），分為小學組（含幼教）、國中組及高中組，可個人或團隊報名（最多4人），內容須結合「愛學網」教學影片資源，設計創新教案並上傳教案檔案，獎金特優4萬元（1名）、優等2萬元（1名）、甲等1萬元（1名）、佳作5千元（5名）。

    「校園微電影」競賽則是以國小5年級至高中12年級學生為對象，需組成3至10人團隊且有教師指導，主題為「偏鄉教育」，透過短片呈現偏鄉教育場景與情感，徵件規格的影片時長不超過180秒（3分鐘），另需剪輯30秒至60秒精華版，每組獎金特優1.5萬元（1名）、優等1萬元（1名）、甲等6千元（1名）、佳作3千元（10名）。

    此外，「看影片說故事」競賽參加對象為國小1年級至國中9年級學生，按年級分組參加，主題是「在地文化」，學生在觀賞愛學網影片後，撰寫故事或心得，展現家鄉文化觀察，獎金特優5千元（1名）、優等3千元（2名）、甲等2千元（3名）、佳作1千元（10名）。獲獎金額將以商品禮券形式發放。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播