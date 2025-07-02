全國師生看過來 「愛學網」3競賽最高獎金4萬元

國教院「愛學網」辦競賽，最高獎金4萬元。（國教院提供）

2025/07/02 10:25

〔記者林曉雲／台北報導〕國家教育研究院「愛學網」今（2025）年系列競賽活動開跑，總獎金逾48萬8000元，其中，「教師創意教案」特優獎金4萬元，5至12年級學生可參加「校園微電影」，主題是偏鄉教育，特優獎金1.5萬元；另1至9年級學生可參加「看影片說故事」，特優獎金5千元，徵件至8月31日截止，預計10月頒獎。

「教師創意教案」競賽，參加對象是全國公私立中小學教師（含現職、實習、代理教師），分為小學組（含幼教）、國中組及高中組，可個人或團隊報名（最多4人），內容須結合「愛學網」教學影片資源，設計創新教案並上傳教案檔案，獎金特優4萬元（1名）、優等2萬元（1名）、甲等1萬元（1名）、佳作5千元（5名）。

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「校園微電影」競賽則是以國小5年級至高中12年級學生為對象，需組成3至10人團隊且有教師指導，主題為「偏鄉教育」，透過短片呈現偏鄉教育場景與情感，徵件規格的影片時長不超過180秒（3分鐘），另需剪輯30秒至60秒精華版，每組獎金特優1.5萬元（1名）、優等1萬元（1名）、甲等6千元（1名）、佳作3千元（10名）。

此外，「看影片說故事」競賽參加對象為國小1年級至國中9年級學生，按年級分組參加，主題是「在地文化」，學生在觀賞愛學網影片後，撰寫故事或心得，展現家鄉文化觀察，獎金特優5千元（1名）、優等3千元（2名）、甲等2千元（3名）、佳作1千元（10名）。獲獎金額將以商品禮券形式發放。

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