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    睽違3年！虎鯨夢幻現身花蓮 賞鯨船長也驚豔

    虎鯨出現花蓮海域，船隻與虎鯨保持友善距離，圖片是空拍機拍攝。（多羅滿賞鯨提供）

    虎鯨出現花蓮海域，船隻與虎鯨保持友善距離，圖片是空拍機拍攝。（多羅滿賞鯨提供）

    2025/07/02 10:01

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕暑假剛開始，花蓮賞鯨就傳出驚喜！花蓮港賞鯨船下午航班在花蓮港燈塔東方約5到6海里發現一對虎鯨（Orcinus orca）現身，船隻跟著虎鯨平行航行觀察長達半小時，就連船長都直呼「太夢幻了」，因為這是繼2022年6月以來，睽違3年終於又有虎鯨靠近花蓮近海。

    「有一對虎鯨背鰭，一高一低！」賞鯨船人員目視發現虎鯨朝向固定方向游動後，船隻緩慢接近，因擔心驚擾到這對久違的虎鯨，船隻以低速保持與虎鯨平行一起航行，保持友善觀察距離，讓船上遊客驚喜不已，還有遊客第一次出海賞鯨就看到電影中別稱「殺人鯨」的虎鯨，直呼「比中樂透還開心」！牠們尖尖的背鰭後方的體側有S型斑蚊，眼睛後方明顯的白斑，都是虎鯨重要的觀察看點！

    隨船的黑潮海洋文教基金會解說員說明，虎鯨有明顯雌雄二型性，雄性體型比雌性大，其性別可由背鰭形狀判別，雄性背鰭筆直且高大，可達2公尺；雌性則相對短小，並略呈弧形，從背鰭差異可初步了解個體的性別與族群組成；而航程初段也有觀察到熱帶斑海豚成群活動。

    解說員提醒遊客，虎鯨對船隻引擎聲及距離反應敏銳，所以賞鯨觀察時必須遵守友善賞鯨準則，包含低速接近、側後觀察、避免包夾路線都是基本原則，以減少對鯨豚行為的干擾，昨傍晚這筆虎鯨紀錄為東部海域鯨豚的紀錄再添一筆，突顯花蓮近海生態系的豐富與活力！

    觀察到虎鯨的賞鯨業者呂世明說，賞鯨船與虎鯨的相遇，保持友善的距離，才是人與自然最佳的相處方式，以永續海洋觀光、尊重野生動物，虎鯨在台灣東部海域不常見，自從3年前6月的觀測紀錄之後就未再出現，他說，入夏後花蓮外海鯨況活躍，自6月中旬至今，統計140次航班中，有25趟航班中觀察到抹香鯨，觀察比例接近24.7%，其中多次航班亦成功紀錄抹香鯨的水下聲音，有助於後續物種識別與行為研究。黑潮海洋文教基金會也指出，紀錄顯示近期東部海域環境條件良好，適合大型齒鯨活動，值得持續關注與長期紀錄。

    臉書「多羅滿賞鯨」貼文：

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