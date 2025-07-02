獨家》私校教職員退撫金月領新制上路 報酬率去年積極型18.66％

私校教職員退撫金月領新制7月上路。（記者林曉雲翻攝）

2025/07/02 09:56

〔記者林曉雲／台北報導〕退休私校教職員申辦「分期請領」，自今（2025）年7月起，由半年發放改為可「每月發放」，私校退撫基金管理委員會執秘賴俊男今（2）日說明，此新制是為了讓私校教職員能更靈活運用退職金。

賴俊男表示，分期請領自2020年開辦以來，申辦總人數為3526人，今年以來申辦人數為204人，占退休案件1045件約20%。另，目前私校退撫儲金在職私校教職員約4.3萬人。

請繼續往下閱讀...

而依今年最新統計，保守型投資組合自成立（2013年）以來報酬率32.29%，去（2024）年單年度報酬率9.17%；穩健型投資組合自成立以來報酬率95.53%，去（2024）年單年度報酬率14.8％；穩極型投資組合自成立以來報酬率106.54%，去（2024）年單年度報酬率18.66％。

自民國1992年8月1日起，為保障私立學校教職員工及其遺族生活，依私立學校法第58條規定成立「財團法人中華民國私立學校教職員工退休撫卹基金管理委員會」，由各校按學費 3%（高中以上）或學雜費2.1%（國中小）提撥，成立全國私立學校教職員工退休撫卹金，辦理私立學校教職員工退休、撫卹、資遣等事宜。

賴俊男說明，私校教職員退休以後，要不要把錢繼續留在私校退撫儲金新制，是一次性的選擇；選擇把錢留在私校退撫儲金以後，可以選擇維持以前每半年領取，或新制每個月領取皆可，領取多少錢也是由教職員自行決定。

賴俊男表示，每月1日至15日可至自主投資平台設定每期給付金額，自今年7月起，將依每月15日自主投資平台設定之「每期給付金額」，按當月淨值（每月17日，遇例假日提前）贖回部分單位數，於當月底辦理分期給付；若當月辦理分期結清者，月底不發放分期款項，結清之款項於申請次月的月底前核發，且不得再申辦分期請領。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法