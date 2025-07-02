肥前屋鰻魚刺多如針線包 養鰻專家分析可能原因

嘉義縣養殖的日本鰻。（記者林宜樟攝）

2025/07/02 09:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕被譽為「台北四大鰻魚飯」的肥前屋，開業近50年，上月底熄燈歇業，引發許多網友討論，不少網友回憶「魚刺多到我記憶很深」，甚至用針線包形容；為何有些餐廳的鰻魚飯鰻魚會有這麼多刺，嘉義縣養鰻專家郭紘瑜分析可能原因，如鰻魚不夠肥、刀法不夠確實、鰻魚品種不同及烤鰻時火力差異，只要鰻魚養的夠肥，烤鰻時火力充足，骨刺焦掉，就不用擔心鰻魚魚刺問題。

郭紘瑜說，鰻魚的油脂是全身性累積，不是單純累積在腹部，全身性累積的脂肪需要時間和飼養方式；餐廳師傅的去中骨刀法不夠確實，去完中骨沒有做切刺法，也可能留下許多魚刺；鰻魚品種不同，也可能會有不少魚刺，可能不是使用日本鰻，而可能是用雙色鰻、黑鰻甚至是鱸鰻。

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郭紘瑜也說，火力充足的炭火適合烤鰻，如備長炭溫度可達1200度，只要鰻魚養的夠肥，火力充足，一下子骨刺就焦掉，吃起來就不會有堅硬的魚刺卡在喉嚨，即使鰻魚不夠肥，骨刺就算沒焦也會變酥，因此火力也是關鍵；而鰻魚去刺法，通常都是用在海鰻居多，日本的鰻魚飯餐廳則會針對日本鰻做拔刺。

肥前屋日前歇業，許多網友回憶「實際去用餐刺超多」，也有網友張貼滿桌都是魚刺的照片；常吃鰻魚的民眾說，一般鰻魚不會有這麼多硬刺，台灣的蒲燒鰻其實加工技術非常精良，如果想吃好吃的鰻魚飯，如嘉義、雲林及屏東都可買到國產蒲燒鰻，只要加熱再配白米飯，不會輸給知名餐廳的鰻魚飯。

嘉義縣養鰻專家郭紘瑜。（記者林宜樟攝）

鰻魚飯名店肥前屋日前歇業。（資料照）

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