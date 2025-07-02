從看新聞到做新聞 南市免費夏令營精彩亮點

營隊實際操作攝影機，完整體驗新聞製作的台前幕後。（中嘉寬頻提供）

2025/07/02 09:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕科技日新月異，AI一鍵生成已成學習日常！「2025新視代主播夏令營」活動，課程融合媒體探索、思辨訓練、創意表達與主播實戰等面向，引導孩子從真實體驗中學習完整的媒體基礎技能、建立良好的媒體素養與自信表達力。

今年邀請多位專業師資聯手授課，包括由南台科技大學資訊傳播系黃瓊儀博士教導孩子結合AI與ORID（焦點討論）提問法打破制式學習套路、啟發深度思考；南市杏璞身心健康關懷協會阮琦寶講師導入社會情緒學習教育，協助孩子在數位世界裡覺察情緒、強化心理韌性；營隊更規劃實境操作課程，壓軸安排「親自登上主播台」，實際操作攝影機與幕後設備，完整體驗新聞製作的台前幕後，讓孩子從「看新聞」躍升為「做新聞」，留下精彩且深刻的成長里程碑。

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主辦單位中嘉寬頻總經理陳建村表示，這不僅是一場夏令營，更是一場媒體素養與未來能力的培訓旅程，透過真實的操作與深度引導，培養思辨訓練、創意表達能力。報名即日起至7月20日。7月21日、22日與8月12日、13日舉辦兩梯次課程，活動全程免費，歡迎設籍南市的國小3至6年級學童踴躍報名參加。

營隊培養孩童創意與自信表達力。（中嘉寬頻提供）

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