高雄金煌芒果 今外銷首航新加坡

高雄金煌芒果品質好受歡迎。（記者陳文嬋攝）

2025/07/02 09:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄金煌芒果品質受歡迎，7月產季到來，農業局今啟動外銷首航新加坡，首櫃出口1千箱共6噸金煌芒果，預計10天後上架新加坡超市。

金煌芒果由六龜區果農黃金煌育種而成，高雄種植面積達1012公頃，年產量約4708公噸，佔改良種芒果64%，以六龜區268公頃最多，每年產期為7至9月。

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金煌芒果特色為果形碩大、果肉豐厚且細緻，金黃色果皮深受消費者喜愛，國外稱為「Golden Mango」，是高雄芒果外銷主力，年經濟產值約2.3億元。

農業局輔導六龜區農會推動金煌芒果外銷，10多年來插旗新加坡、港澳、加拿大等地，今年因氣候異常，整體產量大減，只剩下4成，隨著產季到來，吸引國內外搶貨。

六龜區農會表示，今年因產量大減，只接單出口新加坡通路，第一櫃今日啟航，總計1000箱共6公噸金煌芒果，將於10天後上架新加坡超市，後續將視產量陸續出貨。

六龜區農會總幹事林芷蕾說，六龜得天獨厚氣候與土壤水文，加上荖濃溪灌溉，金煌芒果口感細膩、氣味濃郁，上周末於高雄神農市集辦理金煌芒果季，品質好獲得消費者好評，現場搶購一空，每年產季到來更是接單忙碌期。

農業局長姚志旺表示，金煌芒果是高雄特色水果之一，也是國內冰店、甜點店開發芒果口味食品最佳選擇，更是打進國外市場主力果品之一，持續以高雄首選行銷國際，歡迎民眾至高雄首選電商平台訂購。

高雄金煌芒果今裝櫃首航新加坡。（記者陳文嬋攝）

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