下週注意颱風？各國模擬接近台灣路徑增 吳德榮：頗具威脅

美國系集模式對菲律賓東方之「98W」的模擬路徑，仍呈現分歧，但接近台灣的路徑增多。（tropicaltidbits）

2025/07/02 09:45

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（2日）各地仍炙熱，到週六（2至5日）前，各地晴朗午後多雲，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，下週天氣將視熱帶系統的動向，各國模擬接近台灣的路徑增多，不確定性大，應持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日起至週六，各地晴朗午後多雲，天氣炙熱、紫外線強，要注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及鄰近平地的機率，恆春半島亦偶有短暫降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部24至36度、中部24至36度、南部24至37度、東部22至36度。

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關島北方海面熱帶低壓最快今增強為第3號颱風「木恩」（Mun，密克羅尼西亞提供，六月之意），預估向北北西轉東北遠離，對台不會有影響；而菲律賓東方擾動「98W」持續發展，有機會在週末增強為颱風，若成颱將是今年第4號颱風「丹娜絲」（Danas，菲律賓提供，經驗之意）。

歐洲模式模擬未來將先往琉球方向前進，滯留打轉後、再向台灣而來，頗具威脅；美國系集模式（GEFS），雖仍呈現分歧，但接近台灣的路徑增多，吳德榮強調，由於各國模式調整為、對台灣具有威脅的模擬，應持續密切觀察。

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