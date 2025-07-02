台北兒童新樂園「樂FUN水樂園」 7/5起開放滑水沁涼一夏

台北市立兒童新樂園「樂FUN水樂園」7月5日起開放戲水。（北捷提供）

2025/07/02 09:05

〔記者董冠怡／台北報導〕週三也是小週末！台北市立兒童新樂園「樂FUN水樂園」7月5日起開放戲水、遊玩滑水道，台北捷運公司預告，每天限定5場次、每場次限時75分鐘，持兒童新樂園門票進入園區，至活動場地購買單次入場券，每人每場次150元，持兒樂一日票可享單場次優惠價100元。

活動期間為7月5日起，上午11點至晚間6點半，於遊客中心前方草皮區。水樂園設置1座直徑逾16公尺的戲水池、1組近4公尺高充氣式滑水道，以及2組坡度平緩有趣的滑水道，炎炎夏日從水道頂端滑下濺起晶瑩水花，歡樂又消暑。

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園方提醒，不過，受限水池高度，身高未滿100公分的兒童不開放入場、未滿120公分的孩童，需有成人全程陪同，進入水樂園需著泳衣或輕便衣物，嚴禁尖銳物品以免損害遊樂設施。現場備有救生員、淋浴間，水池增設淨水過濾系統，每天會檢測水質、加強清潔。

北捷指出，如買「樂Fun水樂園」單次票，可獲1份限量禮物，隨機贈送，品項多元，像是氣泡飲、椰子水、綜合果汁、餅乾、奶油餅乾、沖泡飲、萬用膏等。

水樂園設置1座直徑逾16公尺的戲水池、1組近4公尺高充氣式滑水道；圖為活動公告。（北捷提供）

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