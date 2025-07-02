發演唱會財超收房價或未保留訂房 高雄3家旅宿挨罰名單出爐

「麗隆商旅」遭稽查不符規定。（圖由觀光局提供）

2025/07/02 09:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄演唱會經濟持續發燒，觀光局聯合消保官多次稽查旅宿房價，今年6月份共稽查87家次，發現3家旅宿業者未依規定保留旅客訂房或違規超收房費情形，包括麗隆商旅、小驢舍、南喃至嶼，將予以開罰。

隨著BLACKPINK、TWICE、ONE REPUBLIC等巨星宣布接力來高雄開唱，吸引大批粉絲提前訂房，帶動高雄觀光與住宿熱潮，但粉絲經常抱怨高雄飯店旅宿業者，在演唱會期間趁機哄抬房價，或原本已經提前預訂較低房價，演唱會日期一公布，業者卻不認帳。

請繼續往下閱讀...

為遏止不肖業者惡意哄抬房價，維護高雄城市觀光形象，觀光局聯合消保官多次稽查旅宿房價，今年6月份共稽查87家次，查獲麗隆商旅、小驢舍、南喃至嶼等3家業者，未依規定保留旅客訂房或有違規超收房費情形。

觀光局說明，依《旅館業管理規則》條及《民宿管理辦法》規定，房價須備查，且不得超收；業者已收受訂金或已確認訂房者，應保留房間，違規將依《發展觀光條例》第55條開罰1至5萬元並公布名單；旅宿業者也不得訂立違反「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」的不合理條款，如有限制解約條件、片面變更規則或無故任意取消訂房致消費者權益受損，均屬無效，違者經主管機關限期改正，卻仍逾期未改者，將按《消費者保護法》第56-1條處3至30萬元罰鍰。

高雄市觀光局長高閔琳強調，高雄目前觀光旅館10家、一般旅館約380家、民宿約153家，去年高雄一般旅館平均房價2123元，其實是「六都最低」；高雄具有各種等級旅館及各種房型，旅客可依據需求選擇不同價位、不同配備設施等級的旅館，海內外飯店旅館房價均具市場供需浮動及旅遊淡旺季特性，於旅遊旺季、寒暑假、連假、節慶、嘉年華大型活動或演唱會期間，旅館房價因需求增加而價格上漲，是為市場常見現象。

觀光局提醒，如遇消費爭議，可透過行政院消保處線上申訴平台、撥打1950消費者服務專線，或直接向高雄市政府觀光局反映，電話：07-7409802）。

「小驢舍」房價稽查不符合規定。（圖由觀光局提供）

「南喃至嶼」房價稽查不符合規定。（圖由觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法