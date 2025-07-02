台74大里19甲匝道施工進度74％ 明年2月完工

台74大里十九甲匝道目前施工進度達74%，預計明年2月完工。（記者陳建志攝）

2025/07/02 07:54

〔記者陳建志／台中報導〕為方便台中大里、仁化工業區，以及十九甲和大里溪南地區民眾聯外，地方前後歷經10年爭取增設台74線大里十九甲北出匝道，整起工程2023年12月動工後施工順利，目前施工進度達74%，預計2026年2月完工，通車後將能縮短大里工業區和十九甲居民的通車時間。

持續爭取十九甲匝道的立委何欣純表示，為方便大里、仁化工業區車輛和人員進出，並讓大里溪南和十九甲的居民通行更便利，擔任立委後，前後歷經約10年向交通部爭取設置台74線十九甲北出匝道。

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何欣純表示，十九甲北出匝道工程因跨越大里溪，期間曾多次邀集交通部等相關單位現場會勘，歷經多次修正計畫，並順利完成水文水理分析報告，確認河床立橋墩的安全性，克服種種困難，終於讓整起工程順利在前年底動工，希望工程順利，如期如質完工。

公路局員林工務段長秦滄漪表示，十九甲北出匝道總工程經費7.2億全由中央負擔，工程起點約在台74線32k附近，終點則銜接大里甲堤南路與立善橋路口，匝道總長550公尺、寬度10公尺，為進行分流，減少車流回堵到主線，匝道靠近路口將配置雙車道，分流前往大里工業區與十九甲的車輛，目前施工進度約74%，整起工程預計2026年2月完工，接下來並進行驗收和改善。

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