紫外線危險級！北部高溫恐飆37度 南部午後防雷雨

中央氣象署表示，今天各地為晴到多雲、高溫炎熱天氣，預測高溫達32至36度。（資料照）

2025/07/02 06:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（2日）各地大多為晴到多雲、高溫炎熱天氣，預測高溫普遍可達32至36度，中南部近山區或河谷將出現局部36度以上高溫，北部地區甚至有機會出現局部37度以上高溫。中午前後紫外線偏強，易達過量或危險級。

降雨方面，僅東半部地區及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，戶外活動請留意天氣變化。

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離島天氣方面，澎湖晴時多雲，28至32度；金門多雲時晴，28至35度；馬祖多雲時晴，27至31度。

此外，位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，向北北西移動，有發展為輕度颱風趨勢，對台灣無直接影響。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

3至4日各地大多為晴到多雲且高溫炎熱，北部地區有37度左右高溫發生機率，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

5日各地大多為多雲到晴，午後新竹以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

6至8日各地大多為多雲到晴，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 27 ~ 35 29 ~ 33 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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