07/02 各報重點新聞一覽

總統賴清德昨赴國際獅子會活動，進行「國家團結十講」第四講「國防」，國防預算應達GDP3％以上，籲全民支持。（取自總統府直播）

2025/07/02 06:24

自由時報

國家團結十講 第四講：國防 賴：國防預算應逾GDP3％

總統賴清德昨赴國際獅子會活動，進行「國家團結十講」第四講「國防」。總統指出，中國軍費不斷攀升，今年已破八兆新台幣，是廿年前的七倍以上，中國威脅不只針對台灣，已踏出第一島鏈，橫越到第二、第三島鏈，企圖在西太平洋稱霸，改變以規則為基礎的國際秩序，「即使台灣被併吞了，中國也不會停止，只是更有力量進行區域擴張。」

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請吃飯喝茶施壓別再推罷免 嗆「注意安全」 恐嚇罷羅明才領銜人 4人落網

罷免國民黨新北市立委羅明才團體「拔羅波」領銜人吳柏瑋指出，上月中遭「地方人士」請去吃飯喝茶，勸他不要再進行罷免，否則「恐將對他不利」，又提供各式資源利誘他，若想選民代，由他們來後援。吳事後得知對方與天道盟過從甚密，向警方求援，警方昨將周姓主嫌等四人逮捕到案，依刑法恐嚇罪及違反選罷法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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駭客破解119報案系統 截獲死傷情報 賣殯葬業者搶客

卅歲男子潘覺凡自學駭客技巧後，破解一一九報案系統，入侵截取全國各縣市的即時報案資料，發現有人OHCA（到院前心肺功能停）、死亡等情，第一時間把「情報」賣給與其合作的四家殯葬業者，助他們「搶生意」；檢調循線追出潘男涉案，逮捕後收押偵辦，四家業者與技術支援的兩名工程師，各諭知三萬至五十萬元不等交保。

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聯合報

彭振聲聞妻墜樓亡大哭 罵檢：良心在哪

台北地方法院昨開庭審理京華城案，原定勘驗台北市前副市長彭振聲偵訊光碟，開庭前彭妻在高雄墜樓身亡，彭得知訊息當庭號啕大哭，痛罵檢察官「良心在哪裡」；他在法庭表示，當初認罪是想交保讓妻子安心，「現在她不在了，我也沒顧慮了」。

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勞退新制20年 勞團：月領少得可憐

昨天是勞退新制上路屆滿廿周年。台灣工人鬥陣總工會集結眾多產業工會到行政院前陳情，指新制勞退平均僅月領六三三二元，對勞工的老年照顧可說是「少得可憐」，呼籲行政院研議將雇主提撥率從現行百分之六，提高至百分之九，並逐年提高至百分之十五。

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中國時報

彭振聲哭喊：國家怎麼變這樣

台北地院審理京華城案，1日準備勘驗北市前副市長彭振聲接受檢方偵訊時的錄音光碟，未料，開庭前，彭在法庭內接到妻子謝夏蕎墜樓消息後崩潰痛哭，淒厲哭聲傳遍法院，他情緒激動對著蒞庭檢察官陳思荔痛罵「我犯了什麼錯？檢察官良心在哪？」「我們國家怎麼變這樣？」民眾黨主席黃國昌更批檢察官「逼死人沒感覺嗎？」

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新台幣原形畢露 1日狂漲7.17角

搶救企業半年報成「一日行情」，新台幣匯率1日被打回原形。在外資狂賣美元推升下，終場大升7.17角，收在29.185元，創下5月初暴力升值後的近一個半月最大升幅，也把前天央行刻意作價的7.22角全吞掉。不過，富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，台幣要再大升機率不大。

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罷免藍委羅明才「拔羅波」領銜人上月遭恐嚇，不要再進行罷免，警方掌握相關證據後，昨逮捕周姓主嫌等4人。（記者劉詠韻攝）

潘姓駭客侵入119報案系統，再把救護案件通報殯葬業者助他們搶生意。（記者黃佳琳翻攝）

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