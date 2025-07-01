暑假鬼門開 網上秀小孩破壞圖、爸媽顫抖

猜不到下次小孩還會破壞什麼，民眾當天把被砸的電視當收音機聽。（民眾提供）

2025/07/01 23:35

〔記者劉人瑋／台東報導〕對身為父母而言，小孩放暑假猶如「鬼門開」，甚至比農曆七月還可怕，暑假第一天，小孩已經到處搞破壞，可以使用「鐵頭功」砸破電視，沒事在爸爸心愛的Burberry皮夾上畫上一道痕，甚至因為爸媽上班、小孩交給阿公阿嬤帶，連阿公阿嬤如今也希望趕快開學。

比鬼門開還可怕的是小孩放暑假，有爸媽說「這才是真的鬼門開、百鬼日行」。升上小三的Kulas弟弟，媽媽今天一早就將他送上山交給外公外婆照顧，由於他曾經畫過牆壁、刮花車子，爸媽對他的好動已習以為常，想不到今天媽媽上山接他時，卻見他主動衝來喊著「我用頭撞破電視了！」

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媽媽調查，阿公阿嬤正在農忙時，Kulas弟弟獨自看電視，由於交代不清楚何因，只知他施展鐵頭功撞破螢幕，現場只有他自己一人，根本找不到任何藉口和理由，又擔心被家人揍，所以見到媽媽才飛快前往承認。由於螢幕壞掉，當晚全家吃飯時，只好把電視當廣播聽。

但媽媽說，「我以為這種鳥事只會發生在別人家」，更好笑的是，根本沒人想打他，就讓他自己掏存錢桶出2千元，其他由爸媽負擔買新電視賠給阿公阿嬤。

雖然「鐵頭功」明顯不是出自阿美族，這位媽媽說，其實把小孩送少林寺似乎不錯，也想過暑假送去練空手道，但怕破壞力加倍，本還好奇小孩到底還能幹出什麼怪事時，見到電視螢幕留下的畫面字幕寫道「這題被你猜中了」，感覺自己完全猜不透小孩還能惹多少事。

另一位受害者則是台東的張姓爸爸，心愛的Burberry皮夾價值一萬多元，多年使用仍保如新，放桌上不久，一回頭就見到皮夾上多了一條原子筆畫痕，當自己心痛得要命時，發現「嫌疑人」同樣是一位升小三的小孩，自己女兒突然不敢正眼面對自己，詢問之下果然是女兒的傑作。

只是這位張姓父親雖自稱「責罵女兒無濟於事」，目前正努力上臉書求援、詢問如何清除污漬，但他同時也表示，如果是兒子所為，「一定會好好罵他，除了他比較年長，身為兒子也是一個重要的原因」。明顯爸爸對女兒會有特別待遇，不言可喻。

心愛的名牌皮夾用了多年仍保存良好，首次受損是右上角被女兒畫上一道，物主表示「在線求援」。（張家瑋提供）

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